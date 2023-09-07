انخفاض أسهم شركة Apple بسبب المخاوف بشأن قيود الصين على iPhone

شهد مؤشرا S&P 500 وNasdaq انخفاضات يوم الخميس، بقيادة شركة Apple، حيث تسببت المخاوف بشأن القيود التي فرضتها الصين على استخدام iPhone من قبل موظفي الدولة في تراجع أسهم النمو الضخمة. وانخفضت أسهم شركة أبل بنسبة 3.3% لليوم الثاني على التوالي مع ظهور أنباء عن أن الصين تخطط لتمديد الحظر على أجهزة آيفون ليشمل الشركات والوكالات الحكومية. كما شهدت أسهم النمو الأخرى، بما في ذلك Tesla وNvidia وNetflix، خسائر تتراوح بين 1.4% إلى 3.1%.

وقد سلط الإعلان عن القيود المفروضة على أجهزة آيفون في الصين الضوء على المخاطر المحتملة على أسعار الأسهم، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، نظرا للعلاقة الصعبة بين الولايات المتحدة والصين. انخفضت أسهم موردي Apple، مثل Skyworks Solutions وQualcomm وQorvo، بنسبة تتراوح بين 7.1% و7.6%. وانخفض مؤشر S&P 500 لتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.9%، في حين انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 2.8%.

وزادت المخاوف بشأن التضخم من خلال تقرير صادر عن وزارة العمل، والذي أظهر انخفاضًا في عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات البطالة. وانخفض الرقم إلى 216,000 للأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير. وقد أدى هذا إلى إضعاف التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف ينهي قريبا دورة رفع أسعار الفائدة، كما أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.

وساهمت البيانات الواردة من الصين أيضًا في إثارة مخاوف السوق، حيث كشفت عن انخفاض الصادرات والواردات في أغسطس بسبب ضعف الطلب وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتعرضت الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، بما في ذلك PDD Holdings، وJD.com، وBaidu، وAlibaba، لخسائر تراوحت بين 3.7% إلى 5.7%.

وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تصريحات مختلف المتحدثين باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على أدلة حول مسار السياسة النقدية المستقبلية. على الرغم من خسائر شركة أبل، شهد مؤشر داو جونز الصناعي زيادة طفيفة، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسهم ماكدونالدز بنسبة 1٪ بعد ترقية أسهم ويلز فارجو. كما شهدت شركة برمجيات الأتمتة UiPath زيادة بنسبة 9.1% في قيمة الأسهم بعد تقديم توقعات إيجابية للإيرادات السنوية.

في الساعة 11:53 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.49٪ إلى 4,443.53، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.27٪ إلى 13,695.95. مع ذلك، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.11% إلى 34,481.44، على الرغم من تأثير شركة أبل على المؤشر.

المصدر: رويترز - (تقرير بقلم شريستي أتشار أ وأمروتا خانديكار في بنغالورو؛ تقرير إضافي بقلم يوهان إم شيريان، تحرير فيناي دويفيدي)

التعاريف:

- أسهم النمو الضخمة: الأسهم ذات رأس المال الكبير من الشركات التي تشهد نموًا كبيرًا في القيمة السوقية.

– التضخم الثابت: حالة يظل فيها التضخم مرتفعًا أو مرتفعًا بشكل مستمر، وعادةً ما يرجع ذلك إلى عوامل أساسية تمنعه ​​من الانخفاض بشكل طبيعي.

– أسعار الأسهم: أسعار الأسهم أو الأسهم في الشركات المتداولة علناً.

– الاحتياطي الفيدرالي (Fed): النظام المصرفي المركزي للولايات المتحدة، المسؤول عن السياسة النقدية والاستقرار.

- السياسة النقدية: الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لتنظيم ومراقبة عرض النقود وأسعار الفائدة في الاقتصاد.

مصادر:

– مقالة رويترز بقلم شريستي أتشار أ و أمروتا خانديكار في بنغالورو. تقارير إضافية بقلم يوهان إم شيريان، حرره فيناي دويفيدي، 7 سبتمبر 2021