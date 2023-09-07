انخفاض أسهم شركة Apple وسط مخاوف بشأن قيود الصين على iPhone

وفي يوم الخميس، شهد مؤشرا S&P 500 وNasdaq انخفاضات نتيجة للمخاوف بشأن القيود المفروضة على أجهزة iPhone في الصين وضعف أسهم الرقائق. وساهمت شركة أبل، صاحبة الثقل في مؤشر ستاندرد آند بورز، في الانخفاضات بانخفاض سعر سهمها بنسبة 3.5%. جاء ذلك في أعقاب أنباء عن قيام الصين بتوسيع القيود المفروضة على استخدام iPhone من قبل موظفي الدولة، مما يتطلب منهم التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة في العمل. وذكرت بلومبرج أن الصين تخطط لتمديد الحظر على هواتف آيفون ليشمل الشركات والوكالات الحكومية أيضًا. لم يؤثر التأثير السلبي للمشاكل المحتملة لشركة Apple في الصين على الشركة نفسها فحسب، بل أثر أيضًا على مورديها والشركات التي لها تعامل كبير مع الصين.

وشهد قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضًا بنسبة 1.9% نتيجة لهذه الأخبار، مما يجعله أكبر نسبة انخفاض بين قطاعات المؤشر الرئيسية البالغ عددها 11 قطاعًا. وبالإضافة إلى المخاوف بشأن شركة أبل، تأثرت السوق أيضًا بانخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، مما أثار المخاوف بشأن أسعار الفائدة والتضخم. انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى منذ فبراير، مما يشير إلى احتمالية وجود سوق عمل مواتية.

ومع ذلك، ظل المستثمرون غير متأكدين بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وينتظرون قراءات التضخم لشهر أغسطس. واعتبر تراجع السوق بمثابة موقف دفاعي حذر تحسبا لصدور بيانات التضخم القادمة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.13%، متفوقًا على مؤشري S&P 500 وNasdaq بسبب انخفاض تصنيف شركة Apple في مؤشر الأسهم الدورية الثقيل مقارنة بمؤشر S&P 500 ذو القيمة السوقية، حيث تتمتع شركة Apple بتأثير كبير.

والجدير بالذكر أن المرافق الدفاعية كانت أكبر الرابحين بين قطاعات ستاندرد آند بورز، مما يشير إلى معنويات العزوف عن المخاطرة في السوق. كما شهد مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات انخفاضًا بنسبة 2%، مع انخفاض أسهم موردي Apple مثل Skyworks Solutions وQualcomm وQorvo بأكثر من 7%. وقد دفعت الأخبار الواردة من الصين المستثمرين إلى اعتبار العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بمثابة خطر كبير على أسعار الأسهم الحالية، وخاصة في قطاع التكنولوجيا. وقد أدت البيانات التي تظهر انخفاض صادرات الصين ووارداتها في أغسطس إلى زيادة المعنويات السلبية.

وفي أخبار أخرى، شهدت ماكدونالدز ارتفاعًا بنسبة 1% بعد أن قام Wells Fargo بترقية السهم إلى "زيادة الوزن"، بينما شهدت شركة برمجيات التشغيل الآلي UiPath زيادة بنسبة 10.5% على خلفية توقعات الإيرادات السنوية المتفائلة.

مصادر:

– رويترز (لم يتم توفير عنوان URL)