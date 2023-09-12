الإثارة تتزايد بشأن ترقية iPhone 15

وفقًا لتقرير بحثي سنوي حديث من Savings.com، يخطط ما يصل إلى 16% من مستخدمي Apple الحاليين للترقية إلى iPhone 15 عند إصداره. وهذه نسبة أعلى من طرازات iPhone السابقة، حيث يخطط 14% للترقية إلى iPhone 14 و10% إلى iPhone 13. وعلى الرغم من نقاط السعر المرتفعة المتوقعة، هناك المزيد من الإثارة المحيطة بترقية iPhone 15 مقارنة بالسنوات السابقة.

أحد العوامل التي تساهم في هذه الإثارة هو عدد المستخدمين الذين يتطلعون إلى الترقية من الموديلات القديمة، مثل iPhone 11 وiPhone X. ويشير هذا إلى أن شركة Apple قد تحافظ على حصتها في السوق في صناعة الهواتف الذكية. ومع ذلك، يكشف التقرير أيضًا أن السعر يمثل رادعًا كبيرًا للترقيات المحتملة. أكثر من نصف مالكي iPhone الحاليين (53%) لا يخططون للترقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى اعتبارات التكلفة.

وأوضحت شركة آبل أنها لا تشجع ترقيات الأجهزة السنوية وتدعم أجهزتها لفترة أطول مقارنة بالمنافسين. في حين أن اتجاه الترقيات السنوية قد يتضاءل، لا يزال هناك 10% من الأشخاص الذين يسعون إلى ترقية سنوية.

ويحدد التقرير التكهنات الأكثر شيوعًا المحيطة بأجهزة iPhone الجديدة، بما في ذلك التحسينات في جودة الكاميرا وعمر البطارية وذاكرة الوصول العشوائي. تعتبر تحسينات البطارية، على وجه الخصوص، مرغوبة للغاية، حيث ذكر 43% من المستخدمين الذين لم تكن لديهم خطط للترقية في البداية أنهم سيعيدون النظر فيما إذا كان iPhone 15 يتضمن هذه الميزة.

وفقًا لموقع Savings.com، من المرجح أن يستبدل أولئك الذين يمتلكون هواتف iPhone الحالية الخاصة بهم لمدة ثلاث سنوات بجهاز iPhone 15، بينما لا يزال 10٪ من المستخدمين الذين لديهم أجهزة iPhone عمرها أقل من عام يخططون للترقية.

في الختام، هناك إثارة متزايدة لترقية iPhone 15، مع وجود نسبة أعلى من المستخدمين الذين يخططون للترقية مقارنة بالطرز السابقة. في حين أن السعر لا يزال يشكل عائقًا بالنسبة للكثيرين، فإن الميزات المحسنة للأجهزة الجديدة، خاصة في أداء الكاميرا والبطارية، تثير الاهتمام بين المحدثين المحتملين.

مصادر:

- تقرير البحث السنوي لموقع Savings.com