الأسهم الأمريكية تنخفض مع إظهار المستثمرين الحذر قبل حدث أبل وبيانات التضخم

من المقرر أن تنخفض الأسهم الأمريكية صباح يوم الثلاثاء حيث أظهر المستثمرون الحذر قبل حدث منتج محوري لشركة Apple وبيانات التضخم الرئيسية في وقت لاحق من الأسبوع. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.1% في تعاملات ما قبل السوق، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بنسبة 0.2%.

ويراقب المستثمرون عن كثب مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي من المقرر أن يصدر يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن تظهر ارتفاعًا بنسبة 0.5% في الأسعار في أغسطس، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في يوليو. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي مستقرًا عند 0.2٪ على أساس شهري.

ذكرت اللجنة الاستشارية الاقتصادية التابعة لجمعية المصرفيين الأمريكيين أن دورة رفع أسعار الفائدة التي يتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت الآن. ويتوقعون أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2% في العام المقبل من 2% في عام 2023. وقد تسبب تغير توقعات أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة في حالة من عدم اليقين في الأسواق، لكن الشائعات حول التوقف الوشيك في رفع أسعار الفائدة ساعدت على رفع المعنويات.

في قطاع التكنولوجيا، من المرتقب بشدة حدث Apple Wonderlust يوم الثلاثاء. وقد يتضمن الحدث إطلاق هاتف iPhone 15 الجديد وساعة Apple Watch Series 9، بالإضافة إلى تحديثات لجهاز iPad وسماعة VisionPro. تتراجع العقود الآجلة لشركة تسلا بعد قفزة بنسبة 10٪ يوم الاثنين، مدفوعة بترقية مورجان ستانلي. يعتقد البنك أن منتج الحوسبة الفائقة المخصص لشركة Tesla، Dojo، يمكن أن يضيف قيمة كبيرة للشركة.

يراقب المستثمرون أيضًا الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة ARM في بورصة نيويورك. يقال إن الاكتتاب العام الأولي لمجموعة الرقائق في المملكة المتحدة قد تجاوز 10 أضعاف حجم العرض.

وفي أخبار أخرى، ترتفع WestRock في تجارة ما قبل السوق بعد الإعلان عن اندماجها مع نظيرتها في مجال الورق والتغليف Smurfit Kappa. سيؤدي الاندماج إلى إنشاء أعمال تجارية بإيرادات مجمعة تبلغ 34 مليار دولار وحصة سوقية تبلغ 20٪ في أوروبا وأمريكا الشمالية.

مصادر:

– “الأسهم الأمريكية من المتوقع أن تنخفض مع تفكير المستثمرين في أحداث شركة أبل وبيانات التضخم” – Markets Insider

– اللجنة الاستشارية الاقتصادية لجمعية المصرفيين الأمريكيين

- جوشوا ماهوني، سكوب ماركتس

- مورجان ستانلي

– مقالات إخبارية عن حدث Apple Wonderlust والاكتتاب العام الأولي لشركة ARM.