التأخير في إطلاق صاروخ فولكان سنتور الثوري

تم تأجيل الإطلاق المرتقب لصاروخ فولكان سنتور المبتكر من تاريخه الأصلي عشية عيد الميلاد إلى 8 يناير، وفقًا لشركة United Launch Alliance (ULA)، الشركة المسؤولة عن تطويره.

على الرغم من أن التأخير كان نتيجة لمشكلات فنية في اللحظة الأخيرة، إلا أن الرئيس التنفيذي لشركة ULA، توري برونو، يؤكد للجمهور أن التدريب الأخير على منصة الإطلاق كان ناجحًا.

تم تصميم Vulcan Centaur ليحل محل صواريخ Atlas V وDelta IV التابعة لشركة ULA، وهو يمثل إنجازًا كبيرًا في تكنولوجيا الفضاء. مع قدرة حمولة تصل إلى 27.2 طنًا متريًا في مدار منخفض، يمكن مقارنتها بقدرات SpaceX’s Falcon 9.

إحدى السمات البارزة لهذه المهمة هي إدراج مركبة هبوط خاصة على سطح القمر طورتها شركة أستروبوتيك، والتي لديها القدرة على أن تصبح أول مركبة فضائية ممولة من القطاع الخاص تهبط على سطح القمر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمثل هذا أول هبوط آلي أمريكي على سطح القمر منذ اختتام برنامج أبولو في عام 1972.

يقول برونو: "لا يمكن المبالغة في أهمية هذه المهمة". "إنها ليست فقط خطوة كبيرة نحو إعادة زيارة القمر، ولكنها تمهد الطريق أيضًا لاستكشاف الفضاء المأهول في المستقبل."

في تكريم فريد لسلسلة "Star Trek" الشهيرة، سينقل Vulcan Centaur البقايا المحترقة للعديد من الأفراد المرتبطين بالعرض، بما في ذلك المبدع Gene Roddenberry والممثلة Nichelle Nichols، التي صورت شخصية Uhura. يخطط برونو نفسه لإرسال عينة من الحمض النووي الخاص به إلى الفضاء.

سيتم الإطلاق في قاعدة إطلاق القوة الفضائية الأمريكية في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا. وعلى الرغم من أن المشكلات "الروتينية" في النظام الأرضي أدت إلى التأجيل، إلا أن ULA تظل واثقة من تصميم الصاروخ وأدائه.

وبينما ينتظر عشاق الفضاء هذه المهمة التاريخية بفارغ الصبر، فإن التأخير بمثابة تذكير بالطبيعة المعقدة لتكنولوجيا الفضاء والاهتمام الدقيق بالتفاصيل المطلوبة لنجاحها.