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الصين تحظر على موظفي الدولة استخدام أجهزة iPhone من شركة Apple للحد من وصول الشركات الغربية إلى الأسواق

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
الصين تحظر على موظفي الدولة استخدام أجهزة iPhone من شركة Apple للحد من وصول الشركات الغربية إلى الأسواق

أعلنت الصين حظرا أوسع على موظفيها الحكوميين من استخدام هواتف آيفون التي تنتجها شركة أبل في محاولة للحد من وصول الشركات الغربية إلى الأسواق. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها سلوك نموذجي للحزب الشيوعي الصيني للترويج لأبطالهم الوطنيين في مجال الاتصالات مع الضغط على وصول الشركات الغربية إلى الأسواق.

وعلق النائب الأمريكي مايك غالاغر، رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين، بأن هذا الحظر يتبع قواعد اللعبة التي يتبعها الحزب الشيوعي الصيني ويعمل بمثابة تحذير لشركات التكنولوجيا الأمريكية التي تتقرب من الصين. وشدد غالاغر على أن الوقت ينفد بالنسبة لهذه الشركات مع استمرار تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وبحسب رويترز، مددت الصين مؤخرا قيودها على استخدام أجهزة آيفون من قبل موظفي الدولة العاملين في ثلاث وزارات وهيئات حكومية. يأتي ذلك في أعقاب تقارير سابقة نشرتها صحيفتا وول ستريت جورنال وبلومبرج. ونتيجة لهذه التقارير، انخفضت أسهم شركة أبل بنحو 3% بسبب المخاوف من الإجراءات الانتقامية في ظل التوتر المستمر بين الصين والولايات المتحدة.

ولم تستجب شركة أبل والمكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، المسؤول عن التعامل مع استفسارات وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة، بعد لطلبات التعليق على الحظر المبلغ عنه.

باختصار، يهدف الحظر الأوسع الذي فرضته الصين على موظفي الدولة من استخدام أجهزة آيفون التي تنتجها شركة أبل إلى الحد من قدرة الشركات الغربية على الوصول إلى الأسواق. وتتوافق هذه الخطوة مع استراتيجية الحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في تعزيز شركات الاتصالات المحلية وتقييد وجود الشركات الغربية في السوق.

مصادر:
– النائب الأمريكي مايك غالاغر، رئيس لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالصين
- رويترز

By روبرت أندرو

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