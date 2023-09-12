تحث وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية الوكالات الفيدرالية على تصحيح عيوب Apple المعروفة

أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) تحذيرًا للوكالات الفيدرالية، تحثهم فيه على تحديث أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل iOS وiPadOS وmacOS في غضون شهر. ويأتي هذا ردًا على اكتشاف اثنتين من نقاط الضعف في منتجات Apple والتي من المحتمل أن يتم استغلالها من خلال هجمات برامج التجسس.

الثغرة الأمنية الأولى، والمعروفة باسم CVE-2023-41064، هي ثغرة أمنية لتجاوز سعة المخزن المؤقت في ImageIO. ويحدث ذلك عند معالجة صورة معدة خصيصًا وقد يؤدي إلى تنفيذ التعليمات البرمجية. الثغرة الثانية، CVE-2023-41061، هي مشكلة التحقق من الصحة في Apple Wallet. قد يؤدي المرفق الذي تم تصميمه بشكل ضار إلى تنفيذ التعليمات البرمجية.

اكتشفت منظمة Citizen Lab، وهي منظمة غير ربحية، مؤخرًا هذه الثغرات الأمنية كجزء من سلسلة استغلال تسمى "BlastPass". تم استخدام هذه السلسلة لتسليم برنامج التجسس Pegasus إلى موظف في إحدى منظمات المجتمع المدني في واشنطن. كشف Citizen Lab أن الاستغلال استخدم مرفقات PassKit التي تحتوي على صور ضارة مرسلة عبر iMessage.

وفي حين أنه من غير الواضح من الذي سمح بهذه الهجمات، إلا أن هناك مخاوف من إمكانية استخدامها أيضًا لاستهداف مسؤولين حكوميين أمريكيين إذا نفذتها دولة معادية. وفي الماضي، تم الإبلاغ عن هجمات مماثلة ببرامج تجسس، حيث تم اختراق هواتف تسعة مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية عن بعد في عام 2021.

قررت شركة أبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة NSO Group الإسرائيلية، التي يعتقد أنها مسؤولة عن تطوير وبيع برنامج التجسس Pegasus. تدعي مجموعة NSO أن منتجاتها مخصصة لأغراض مشروعة لإنفاذ القانون وجمع المعلومات الاستخبارية.

للتخفيف من مخاطر هجمات برامج التجسس، أمام الوكالات الفيدرالية مهلة حتى 2 أكتوبر لتصحيح الثغرات الأمنية المكتشفة من خلال تحديثات البائعين الرسمية. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى التوقف عن استخدام منتجات Apple هذه.

مصادر:

- "وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) تحث على التصحيح الفوري لثغرات Apple المعروفة" - CISA

- "BlastPass: استغلال الأجهزة المحمولة بنقرة صفر لـ iMessage من Apple" - Citizen Lab