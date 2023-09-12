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بدء محاكمة جوجل لمكافحة الاحتكار: اتهامها بالحفاظ على الاحتكار من خلال صفقات غير قانونية

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
بدء محاكمة جوجل لمكافحة الاحتكار: اتهامها بالحفاظ على الاحتكار من خلال صفقات غير قانونية

بدأت محاكمة الولايات المتحدة ضد شركة جوجل في واشنطن العاصمة، حيث زعم محامو الحكومة أن شركة التكنولوجيا العملاقة انتهكت عمدًا قوانين مكافحة الاحتكار وحاولت إخفاء أفعالها. وعلى مدار المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر عشرة أسابيع، من المقرر أن يشهد المسؤولون التنفيذيون في شركة أبل كشهود، حيث تعد صفقات جوجل مع الشركة جزءًا من قضية مكافحة الاحتكار الواسعة.

وأكد كينيث دينتزر، نائب مدير فرع وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، على أهمية القضية، مشيرًا إلى أنها تتعلق بمستقبل الإنترنت. ووفقا لدينتزر، حافظت جوجل بشكل غير قانوني على احتكارها منذ عام 2010 من خلال دفع مبالغ كبيرة من المال لشركات مثل أبل وAT&T. وأكد أن جوجل كانت على علم بأن هذه الاتفاقيات تجاوزت حدود مكافحة الاحتكار وأن الشركة احتكرت بشكل غير قانوني لأكثر من عقد من الزمن من خلال الاستفادة من قوة التخلف عن السداد والحجم.

علاوة على ذلك، اتهمت وزارة العدل شركة Google بالتلاعب بمزادات الإعلانات لرفع الأسعار للمعلنين عبر الإنترنت. قدم دينتزر أدلة في المحكمة أظهرت كيف سعت جوجل لحماية الاتصالات التي تتضمن تفاصيل مدفوعاتها لشركات مثل أبل. لقد عرض محادثة دردشة يُزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة Google Sundar Pichai طلب فيها تعطيل سجل الدردشة.

وبينما تؤكد جوجل أنها حققت حصتها الكبيرة في السوق من خلال تفضيل المستخدم والجدارة، فإن المحاكمة ستركز في المقام الأول على ما إذا كانت إدارة الشركة للبحث والإعلانات على شبكة البحث تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار. إذا ثبتت إدانته، فقد يختار القاضي أميت ميهتا أن يأمر بتفكيك جوجل.

وكانت شركة أبل تأمل في إعفاءها من المحاكمة وإلغاء مذكرات الاستدعاء الصادرة عن مديريها التنفيذيين، حيث قدمت الشركة بالفعل شهادات موسعة وعددًا كبيرًا من المستندات. ومع ذلك، رفض القاضي ميهتا هذا الطلب، وسيقوم المديرون التنفيذيون لشركة Apple، إيدي كيو، وجون جياناندريا، وأدريان بيريكا، في النهاية بأخذ منصة الشهود في مرحلة لاحقة من المحاكمة.

مصادر:
- وزارة العدل
– إجراءات المحكمة

By روبرت أندرو

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