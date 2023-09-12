استخدام برامج التدريب المهني لسد فجوة المهارات الرقمية

تم تقديم ضريبة التلمذة الصناعية من قبل حكومة المملكة المتحدة في عام 2017 كوسيلة لكبار أصحاب العمل للاستثمار في التدريب المهني. يُطلب من أصحاب العمل الذين تزيد فاتورة رواتبهم عن 3 ملايين جنيه إسترليني سنويًا دفع 0.5٪ من إجمالي فاتورة رواتبهم السنوية في صندوق الضريبة. يمكنهم بعد ذلك استخدام هذه الأموال لدعم تكاليف التدريب والتقييم الخاصة بهم أو نقلها إلى صاحب عمل آخر. ومع ذلك، فإن أي أموال غير مستخدمة تنتهي صلاحيتها.

هناك مجموعة واسعة من معايير التدريب المهني المتاحة على مستويات مختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمهن الرقمية. يوفر معهد التلمذة المهنية والتعليم الفني (IfATE) خرائط مهنية لمساعدة أصحاب العمل على تحديد مسارات التقدم وتحسين المهارات للمتدربين. دخلت أيضًا الجامعات التي تركز على التعليم المهني، مثل جامعة باكينجهامشاير الجديدة (BNU)، في سوق التدريب المهني العالي والدرجات العلمية، حيث توفر التدريب المهني في صناعات مثل الرعاية الصحية والشرطة والهندسة والأعمال والإدارة والقطاع الرقمي.

غالبًا ما يقوم أصحاب العمل بتوظيف المتدربين في برامج التلمذة الصناعية ذات المستوى الأدنى ويقدمون لهم فرصًا لتحسين مهاراتهم للحصول على مؤهل على مستوى الدرجة الكاملة. يتيح ذلك للمتدربين الحصول على درجة البكالوريوس كاملة خلال إطار زمني أقصر مقارنة بالسنوات الأربع التقليدية.

في حين أنه قد تكون هناك مخاوف بشأن معدلات إكمال التدريب المهني، يجب على أصحاب العمل النظر بعناية في سجل مقدمي الخدمة الذين يفكرون فيهم. على سبيل المثال، تتمتع جامعة BNU بمعدل إكمال يزيد عن 90% في التدريب المهني لدرجة البكالوريوس في مجال الحلول الرقمية والتقنية (BSc). يحتوي معيار التدريب المهني هذا على ستة مسارات متميزة، بما في ذلك هندسة البرمجيات، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والشبكات، وتحليل البيانات، وتحليل الأعمال.

قد يقدم مقدمو التدريب نماذج تسليم مختلفة، مثل الإصدار اليومي أو التسليم المجمع. ويمكنهم أيضًا تطوير نماذج تسليم مخصصة لأصحاب العمل الذين يمكنهم توظيف الحد الأدنى من المتدربين.

يمكن أن يكون التلمذة المهنية للحصول على درجة علمية تحويلية من حيث التنمية الشخصية. أنها توفر للمتعلمين خبرة عمل قيمة وفرصة للحصول على درجة علمية دون تراكم الديون. لا يقتصر التلمذة الصناعية على خريجي المدارس؛ كما أنها تفيد الموظفين الحاليين الذين يرغبون في تحسين مهاراتهم أو الذين يغيرون حياتهم المهنية بحثًا عن فرص جديدة. تعمل هذه التلمذة الصناعية أيضًا على سد فجوة المهارات بين التعليم الجامعي ومتطلبات الصناعة.

لاستخدام التدريب المهني بشكل فعال لتقليل فجوة المهارات الرقمية، يحتاج أصحاب العمل إلى إنشاء أدوار المتدربين أو تقديم تدريب ممول من الضرائب للموظفين الحاليين. وينبغي عليهم أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار مستوى التدريب المهني ومعايير التدريب المهني المحددة التي تتوافق مع احتياجات القوى العاملة لديهم.

للتنقل في عالم التلمذة الصناعية المعقد، يمكن لأصحاب العمل أن يتطلعوا إلى أمثلة ناجحة من المنظمات الأخرى. على سبيل المثال، قامت شركة Crimson، وهي شركة لتكنولوجيا المعلومات مقرها في ويست ميدلاندز، بتطوير برنامج تدريب مهني ناجح. يقومون بتجنيد خريجي المدارس في التدريب المهني من المستوى 4 ويقدمون لهم الفرصة لمواصلة التدريب المهني للحصول على درجة مستشار تكنولوجيا المعلومات. لديهم نسبة عالية من المتدربين في أعمالهم والتزام قوي برعاية المواهب المستقبلية.

في الختام، فإن التلمذة الصناعية لديها القدرة على معالجة فجوة المهارات الرقمية وإعداد الجيل القادم من التقنيين الرقميين. ومن خلال الاستفادة من رسوم التدريب المهني والعمل مع مقدمي التدريب الموثوقين، يمكن لأصحاب العمل توفير فرص قيمة للأفراد لتطوير مهاراتهم واكتساب خبرة العمل في التقنيات الناشئة.

مصادر:

– https://www.gov.uk/ Government/publications/apprenticeship-levy/apprenticeship-levy

– https://www.instituteforapprenticeships.org/

– https://bucks.ac.uk/apprenticeships

– https://www.crimson.co.uk/