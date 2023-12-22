تلسكوب فضائي جديد يُحدث ثورة في علم فلك الأشعة السينية

يهدف تلسكوب فضائي متطور، من المقرر إطلاقه في يناير 2024، إلى استكشاف الكون باستخدام تقنية "عين جراد البحر" للكشف عن انفجارات الأشعة السينية الصادرة عن بعض أقوى الظواهر في الكون. سيتم تجهيز مسبار أينشتاين، وهو تعاون بين وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، ومعهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض (MPE)، والأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، بأدوات أشعة سينية حساسة للغاية ومجال واسع بشكل استثنائي. مجال الرؤية.

تنبعث الأشعة السينية أثناء الأحداث الكونية المكثفة مثل المستعرات الأعظم، وتغذية الثقب الأسود، واصطدام النجوم النيوترونية. تنتج هذه الأحداث ضوءًا عالي الطاقة يحتوي على معلومات مهمة حول المصادر التي ولدته. ومع ذلك، قد تكون دراسة الأشعة السينية أمرًا صعبًا نظرًا لطبيعتها القصيرة الأجل التي لا يمكن التنبؤ بها.

يهدف مسبار أينشتاين إلى التغلب على هذا التحدي باستخدام تلسكوب الأشعة السينية واسع المجال المبتكر (WXT) وتلسكوب الأشعة السينية للمتابعة (FXT). يتميز WXT، المستوحى من بنية عيون جراد البحر، بتصميم معياري فريد يوفر مجال رؤية بزاوية 180 درجة. تسمح هذه التقنية المتطورة، والتي تسمى Micro Pore Optics، للتلسكوب بالتقاط صور تغطي حوالي 10% من الكرة السماوية في لقطة واحدة فقط.

بمجرد أن يحدد WXT مصدرًا مثيرًا للأشعة السينية، يتولى FXT المهمة، ويقدم تحليلًا أكثر تفصيلاً للهدف. علاوة على ذلك، عندما يكتشف WXT انبعاثًا كبيرًا للأشعة السينية، فإنه سيتواصل مع المراصد الأرضية، مما يمكّنها من مراقبة المصدر نفسه باستخدام أطوال موجية أخرى للضوء، بدءًا من موجات الراديو إلى أشعة جاما. سيوفر هذا النهج متعدد الأطوال الموجية بيانات قيمة لدراسة المستعرات الأعظم، وتصادمات النجوم النيوترونية، وعمليات تغذية الثقب الأسود.

تمتد إمكانات مسبار أينشتاين إلى ما هو أبعد من علم الفلك بالأشعة السينية. نظرًا لأن اصطدامات النجوم النيوترونية تنبعث منها كل من الأشعة السينية وموجات الجاذبية، يمكن أن يساعد هذا التلسكوب الفضائي كاشفات موجات الجاذبية في تحديد مصادر هذه الأحداث الكونية، مما يساعد على فهم الديناميكيات والفيزياء المعنية.

بفضل تقنيته الثورية وتصميم مهمته، سيعمل مسبار أينشتاين على توسيع معرفتنا بالعمليات عالية الطاقة وسيساهم في فهم أعمق للكون. ومن خلال مراقبة انبعاثات الأشعة السينية، يستطيع العلماء فك أسرار الأحداث الكونية العنيفة واكتشاف مصادر جديدة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير معرفتنا بالجوانب الأساسية للفيزياء.