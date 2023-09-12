تعلن Square Enix عن ميزات جديدة للعبة Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai

كشفت Square Enix عن تفاصيل جديدة حول لعبة الأكشن RPG القادمة Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai، والتي ستصدر على Nintendo Switch في 28 سبتمبر. تعتمد هذه اللعبة على سلسلة الأنمي والمانجا الشهيرة التي تحمل نفس الاسم.

تتيح اللعبة للاعبين الانغماس في أحداث الأنمي أثناء سيطرتهم على Dai وتلاميذ Avan في معركتهم ضد جيش الظلام. بالإضافة إلى وضع القصة الرئيسي، أعلنت Square Enix عن ميزتين مثيرتين ستعززان قيمة إعادة تشغيل اللعبة.

أولاً، هناك وضع تحدي ما بعد اللعبة حيث يمكن للاعبين اختبار مهاراتهم ضد خصوم أقوى ومواجهة أعداء ومعارك "مُعاد مزجها". سيوفر هذا الوضع تحديًا إضافيًا للاعبين الذين أكملوا القصة الرئيسية ويبحثون عن المزيد من المحتوى.

الميزة الثانية هي Temple of Recollection، وهو وضع تشغيل في الزنزانة حيث يمكن للاعبين تعزيز مهارات وتعاويذ فريقهم. في هذا الوضع، سيبدأ اللاعبون من المستوى 1 وستتاح لهم الفرصة لتعزيز قدراتهم أثناء تقدمهم عبر المعبد.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على نسخة مادية من Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai، فهناك أخبار جيدة. ستقوم Square Enix بإصدار نسخة معلبة بدعم كامل للغة الإنجليزية في آسيا. الطلبات المسبقة متاحة الآن على مواقع مثل Playasia.

مع هذه الميزات الجديدة وخيار الإصدار الفعلي، سيكون لدى محبي سلسلة Dragon Quest وThe Adventure of Dai المزيد من الأسباب للتطلع إلى هذه اللعبة المثيرة.

مصادر:

- نينتندو لايف

- سكوير انيكس