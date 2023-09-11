النهضة الخيالية: من بوابة بلدور 3 إلى كودا

في السنوات الأخيرة، كان هناك عودة ملحوظة لفانتازيا جونزو العالية. إن شعبية Critical role وغيرها من ألعاب تمثيل الأدوار الخيالية الواقعية، إلى جانب نجاح فيلم Dungeons & Dragons الذي نال الثناء بالفعل، قد مهدت الطريق للانتصار المتفجر لـ Baldur's Gate 3.

تأخذ Baldur's Gate 3 اللاعبين في رحلة مثيرة عبر Underdark وهم يسعون إلى إثارة إعجاب Karlach، وهو هائج هائل ذو ماض مظلم. ومع ذلك، لم تعد شخصيات اللعبة مشحونة جنسيًا كما كانت من قبل، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة أولئك الذين يبحثون عن لقاءات رومانسية.

لحسن الحظ، يمكن لعشاق ديناميكية "الشاعر عديم الفائدة والطويل الهائج البرتقالي" أن يجدوا العزاء في Coda، وهي سلسلة خيالية ملحمية معروفة بصورها النابضة بالحياة وموضوعها المضاد للموت. الآن، لدى عشاق Coda ما يحتفلون به حيث من المقرر إطلاق الجزء الثاني الذي طال انتظاره للمسلسل الأصلي هذا الأسبوع.

تقدم Coda مجموعة من العناصر الجذابة، بما في ذلك الشاعر المحبط الذي سئم حكايات الأبطال النموذجية، وإعداد يذكرنا بـ Mad Max مع فصائل ملتوية، وبطل يحقن السحر المركّز في عروق وحيد القرن الوحشي. تعاون الكاتب سيمون سبوريير والفنان ماتياس بيرجارا في Coda، الذي نُشر لأول مرة في عام 2018. وتناولت القصة أسئلة وجودية كبرى حول إنقاذ العالم من خلال الإيمان بالناس أو القضاء عليه بالإيمان الأعمى بالأبطال والسحر، كل ذلك أثناء استكشاف تعقيدات العلاقات. .

في حين أن Dungeons & Dragons تقدم كتبًا مصورة بشكل جميل لتغمر القراء في عالم الخيال، فإن Coda تقدم نفسها كتجربة فريدة حقًا، يمكن مقارنتها بقطعة فنية مذهلة مرسومة على جانب شاحنة رائعة. يحافظ تكملة Coda على أسلوب المسلسل المميز مع استمرار السرد المتشابك لـ Serka و Hum.

في هذه النهضة الخيالية الواعية بذاتها، لم يعد المعجبون بحاجة إلى القبول بقصة واحدة تظهر فيها سيدة هائجة متوحشة واقعة في الحب. يمكنهم المشاركة في لقاءات رومانسية مع كارلاش في بوابة بلدور 3 والتعمق مرة أخرى في القصة الآسرة لهوم وسيركا في كودا. بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون اهتمام كارلاش بفارغ الصبر، فإن إصدار الجزء الثاني من Coda يوفر رفيقًا للاستمتاع به في هذه الأثناء.

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