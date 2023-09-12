تقدم Unity رسومًا شهرية مقابل عمليات تثبيت اللعبة، مما أثار انتقادات من المطورين

أعلن Unity، محرك الألعاب الشهير وراء الألعاب المشهورة مثل Tunic وCuphead وHollow Knight، عن تغييرات كبيرة في نموذج أعماله. بدءًا من الأول من يناير من العام المقبل، ستقدم Unity رسومًا شهرية لكل عملية تثبيت جديدة للعبة، مما أثار انتقادات كبيرة من مجتمع التطوير.

في السابق، تم ترخيص Unity للمطورين باستخدام نموذج خالٍ من حقوق الملكية يعتمد على مستويات الاشتراك. كان ترخيص Unity Personal المجاني متاحًا للمطورين الذين تقل إيراداتهم أو تمويلهم عن 100 ألف دولار سنويًا. كان الاشتراك في Unity Plus مطلوبًا لتحقيق إيرادات تصل إلى 200 ألف دولار، في حين كان هناك حاجة إلى اشتراك Unity Pro أو أعلى للحصول على المزيد.

بدءًا من الأول من يناير 1، من المتوقع أن يدفع المطورون رسومًا شهرية إضافية لوقت تشغيل الوحدة لكل عملية تثبيت جديدة للعبة، بما في ذلك عمليات إعادة التثبيت والتثبيت عبر أجهزة متعددة. سيتم تطبيق هذه الرسوم على الألعاب التي حققت 2024 ألف دولار أو أكثر في آخر 200 شهرًا ولديها ما لا يقل عن 12 ألف عملية تثبيت للعبة مدى الحياة. سيواجه المشتركون في Unity Pro وUnity Enterprise رسومًا بعد تجاوز الإيرادات البالغة مليون دولار والحد الأدنى لعمليات التثبيت مدى الحياة البالغ مليون دولار.

تختلف الرسوم حسب مستوى الاشتراك. سيدفع مستخدمو Unity Personal 0.2 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تثبيت جديدة فوق حد 200 ألف كل شهر. سيدفع المشتركون في Unity Pro وEnterprise 0.15 دولارًا و0.125 دولارًا على التوالي بعد تجاوز خط المليون.

سيتم أيضًا تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي على الألعاب الموجودة في السوق والتي تلبي حدود الإيرادات والتثبيت. لقد أثيرت مخاوف بشأن التأثير على هدايا الألعاب المجانية والعروض التوضيحية والحزم، بالإضافة إلى إمكانية فرض رسوم على عمليات تثبيت الألعاب المقرصنة. علاوة على ذلك، قد تؤدي التغييرات إلى تعقيد الخدمات اللوجستية لوجودك على منصات مثل Game Pass.

كانت استجابة الصناعة مزيجًا من الغضب وعدم التصديق والارتباك. لقد أعرب بعض المطورين بالفعل عن نيتهم ​​​​تبديل محركات اللعبة. يثير الرد على تغييرات Unity مخاوف بشأن التكلفة والآثار اللوجستية للمطورين المستقلين.

المصدر: Eurogamer