تقدم Unity رسومًا جديدة لمطوري الألعاب

أعلنت شركة Unity Technologies مؤخرًا عن تغيير كبير في هيكل الرسوم لمطوري الألعاب. ستقوم الشركة الآن بتتبع عمليات تثبيت اللعبة وإيراداتها كجزء من رسوم Unity Runtime الجديدة. تعتمد هذه الرسوم على عدد المرات التي يقوم فيها المستخدمون بتنزيل اللعبة المؤهلة. تعتقد Unity أن فرض رسوم أولية على أساس التثبيت سيسمح لمنشئي المحتوى بالاحتفاظ بالمكاسب المالية المستمرة من مشاركة اللاعبين، على عكس نموذج مشاركة الإيرادات.

ومع ذلك، قد تكون هذه الرسوم الثابتة مصدر قلق لمطوري الألعاب الذين يبيعون الألعاب بتكلفة أقل. ستكون رسوم Unity Runtime بمثابة نفقات إضافية بالإضافة إلى الرسوم الأخرى، مثل خصم Steam بنسبة 30%. يؤثر هيكل الرسوم الجديد على مستويات مختلفة من مستخدمي Unity:

Unity Personal وUnity Plus: المطورون الذين حققوا 200,000 دولار أمريكي أو أكثر في آخر 12 شهرًا ولديهم ما لا يقل عن 200,000 عملية تثبيت للعبة مدى الحياة.

Unity Pro وUnity Enterprise: المطورون الذين حققوا 1,000,000 دولار أمريكي أو أكثر في آخر 12 شهرًا ولديهم ما لا يقل عن 1,000,000 عملية تثبيت للعبة مدى الحياة.

سيدخل هيكل الرسوم هذا حيز التنفيذ في الأول من يناير 1. وأوضحت Unity أن رسوم التثبيت لن يتم تطبيقها بأثر رجعي. ولن يتم تحصيل الرسوم إلا مقابل عمليات التثبيت الإضافية بمجرد الوصول إلى الحدود. ومع ذلك، فإن الألعاب التي لا تستوفي الحدود الدنيا أو التي لا يتم تحقيق الدخل منها لن تكون مطالبة بدفع الرسوم. والجدير بالذكر أن Unity ستقوم أيضًا بإزالة حد الإيرادات السنوية لخطة Unity Personal.

أحد المخاوف التي أثارها المطورون هو الآثار المترتبة على الخصوصية لتتبع التثبيت. لم تقدم Unity تفاصيل واضحة حول كيفية عمل التتبع بالضبط. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج مشكلات مثل حساب مفاتيح اللعبة في الحزم الخيرية وتتبع عمليات التثبيت المدفوعة المشروعة في حالة وجود إصدارات مقرصنة إلى مزيد من التوضيح.

ومع هذه الرسوم الجديدة، قد يبدأ المطورون في التفكير في بدائل مثل محرك Godot المجاني والمفتوح المصدر. يبقى أن نرى كيف ستستجيب الصناعة للتغييرات التي تجريها Unity وما إذا كان سيكون لها أي تأثير على شعبية المنصة.

مصادر:

GamingOnLinux.com