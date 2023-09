تعلن Unity عن رسوم جديدة لعمليات تثبيت الألعاب باستخدام Unity Engine

By

أعلنت Unity، وهي منصة رائدة لتطوير الألعاب، مؤخرًا أنها ستطبق رسومًا جديدة على كل لعبة يتم تثبيتها باستخدام Unity Engine. سيتم تطبيق هذه الرسوم، المعروفة باسم Unity Runtime Fee، على الألعاب التي تجاوزت حدًا معينًا للإيرادات وعدد عمليات التثبيت مدى الحياة خلال العام الماضي.

تختلف الحدود والرسوم المحددة اعتمادًا على نوع اشتراك Unity الذي يحمله المطور. بالنسبة لمستخدمي Unity Personal وUnity Plus، تم تحديد حد الإيرادات بمبلغ 200,000 دولار سنويًا، مع عدد عمليات التثبيت مدى الحياة يبلغ 200,000. من ناحية أخرى، تتمتع حسابات Unity Pro وUnity Enterprise بحد أعلى يبلغ مليون دولار أمريكي من الإيرادات سنويًا ومليون عملية تثبيت مدى الحياة.

تختلف أيضًا رسوم تجاوز هذه الحدود لكل نوع اشتراك. سيتم فرض رسوم على مطوري Unity Personal بقيمة 0.20 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تثبيت أعلى من الحد الأدنى، بينما تدفع حسابات Unity Enterprise فقط 0.01 دولارًا أمريكيًا لكل عملية تثبيت تزيد عن 2 مليون. يحصل المطورون في الأسواق الناشئة على رسوم مخفضة، حيث تدفع حسابات Unity Personal 0.02 دولارًا أمريكيًا لكل تثبيت وتدفع حسابات Enterprise 0.005 دولارًا أمريكيًا لكل تثبيت.

والجدير بالذكر أن هذه الرسوم ستنطبق أيضًا على الألعاب الحالية المبنية على Unity إذا كانت تستوفي حدود الإيرادات وعدد عمليات التثبيت. من المهم الإشارة إلى أن رسوم Unity Runtime Fee لا تنطبق على التطبيقات غير المخصصة للألعاب.

تبرر Unity تطبيق هذه الرسوم من خلال تسليط الضوء على أنه في كل مرة يتم فيها تنزيل لعبة، يتم تثبيت Unity Runtime أيضًا. تعتقد الشركة أن الرسوم المستندة إلى التثبيت تحافظ على المكاسب المالية من مشاركة اللاعبين للمبدعين، على عكس نموذج مشاركة الإيرادات.

بالإضافة إلى هذه التغييرات، أعلنت Unity عن إيقاف فئة اشتراك Unity Plus الخاصة بها. سيتم منح مشتركي Plus الحاليين فرصة الترقية إلى Unity Pro لمدة عام بسعر Plus.

يتميز محرك Unity Engine، المعروف بقدراته القوية والمتعددة الاستخدامات في تطوير الألعاب، بمليارات التنزيلات الشهرية. يهدف هيكل الرسوم الجديد هذا إلى دعم النمو المستمر والتطور لمنشئي الألعاب مع الحفاظ على سلامة نظام Unity البيئي.

