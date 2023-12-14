إحداث ثورة في فهمنا: الكشف عن أسرار مصانع النجوم البعيدة

في بداية الكون، كانت المجرات مشهدًا يستحق المشاهدة، وكانت مختلفة تمامًا عن المجرات الحلزونية المألوفة التي نراها اليوم. ظلت أسرار هذه المصانع النجمية، المغطاة بطبقات من الغبار، غامضة حتى الآن. قام فريق من العلماء بقيادة جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد بالتنقيب في أسرار مجرتين في بداية الكون، وذلك باستخدام تلسكوبات قوية لتشريح ضوءهما، وما اكتشفوه مذهل حقًا.

سمحت لمحات من الماضي لعلماء الفلك بمشاهدة ولادة النجوم بمعدلات لا يمكن تصورها في عالمنا الحالي. "كنا نعلم أن هذه المجرات كانت مصانع نجمية مذهلة، وربما من بين أكبر المصانع التي شهدها الكون على الإطلاق. "لكي نتمكن من معرفة كيفية عملها، قمنا بقياس ضوءها بأطوال موجية تبلغ حوالي ملليمتر واحد، على أمل جمع أدلة جديدة"، كما يوضح تشينتاو يانغ، عالم الفلك الرئيسي من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا.

وفي دراسة رائدة نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية، استخدم الباحثون تلسكوبات NOEMA في فرنسا لالتقاط الضوء من هذه المجرات البعيدة. تجاوزت القياسات كل التوقعات، وكشفت عن انفجار الألوان المنبعثة من داخل هذه المصانع النجمية القديمة. أظهر الضوء المسجل مجموعة من الجزيئات، حيث يمثل كل لون أدلة مميزة حول المسافة بين النجوم ودرجة الحرارة والضغط والكثافة وتفاعلات ضوء النجوم والإشعاع والمادة.

يشرح سيرجيو مارتن، عالم فلك من ESO ومرصد ALMA المشترك في تشيلي، وعضو في فريق البحث: "إنه انفجار مذهل للألوان، في ظلال لا تستطيع العين البشرية رؤيتها. ولكن من خلال الجمع بين ملاحظاتنا ومعرفتنا بالفيزياء والكيمياء، يمكننا أن نفهم ما تعنيه الألوان ونرى الاختلافات الموجودة بين المجرات المختلفة.

ومن بين الاكتشافات المذهلة، حدد العلماء 13 جزيئًا مختلفًا في الطيف الضوئي لهذه المجرات، بعضها لم يتم ملاحظته من قبل في مثل هذه الكيانات الكونية البعيدة. توفر هذه المعلومات الجديدة رؤى مهمة حول الظروف الفيزيائية والكيميائية داخل هذه المصانع النجمية القديمة.

كما يصف تشينتاو يانغ، "إن تفسير الإشارات يمثل تحديًا. نحن نرى جزءًا من الطيف الكهرومغناطيسي يصعب ملاحظته في المجرات القريبة. ولكن بفضل توسع الكون، يتحول الضوء الصادر من المجرات البعيدة مثل هذه إلى أطوال موجية أطول يمكننا رؤيتها من خلال التلسكوبات الراديوية التي تراقب في نطاق أقل من المليمتر.

تمهد هذه الدراسة الرائعة الطريق لفهم أعمق للمجرات الأكثر نشاطا خلال المراحل الأولى من الكون. ومن خلال كشف الأسرار المخفية داخل هذه المصانع النجمية البعيدة، يعيد العلماء كتابة سرد تاريخنا الكوني.