تكشف مصانع النجوم البعيدة عن تنوع مذهل في الجزيئات

توصل علماء من جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد إلى اكتشاف رائد أثناء دراسة مجرتين في الكون المبكر معروفتين بإنتاجهما النجمي الغزير.

تقليديًا، كانت طبقات الغبار الكثيفة التي غطت هذه المصانع النجمية تجعل من الصعب كشف أسرارها. ومع ذلك، من خلال تسخير قوة التلسكوبات المتقدمة وتقسيم ضوء المجرات إلى ألوان فردية، اندهش الباحثون عندما وجدوا مجموعة غير مسبوقة من الجزيئات التي ينبعث منها الضوء على مثل هذه المسافات الكبيرة.

هذا الاكتشاف لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا للمجرات القوية التي سكنت الكون عندما كان صغيرا. على عكس الحلزونات الهادئة التي نشاهدها اليوم، كانت هذه المجرات القديمة تولد نجومًا بمعدل أسرع بمئات المرات من نظيراتها الحديثة.

استخدم عالم الفلك الرئيسي، تشينتاو يانغ، وفريقه تلسكوبات NOEMA في فرنسا في دراستهم، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الفلك والفيزياء الفلكية. ومن خلال التركيز على مجرتين مضيئتين، تم تصنيف إحداهما على أنها كوازار، وكلاهما يظهران مستوى ملحوظًا من تكوين النجوم، تمكن العلماء من التحقق من الآليات الكامنة وراء هذا التشكل النجمي الوفير.

ومن خلال قياس وتحليل الضوء المنبعث من هذه المجرات البعيدة، كشف الباحثون عن مجموعة غير عادية من التوقيعات الجزيئية. وتكشف القمم الحادة، التي تسمى الخطوط الطيفية، الموجودة في الرسوم البيانية عن معلومات مهمة حول سحب الغاز المسؤولة عن انبعاث الضوء المرصود.

يمكن لهذه الدراسة الرائدة أن تفتح رؤى حيوية حول المراحل المبكرة من تطور المجرة. إن فهم كيفية تمكن هذه المصانع النجمية المبكرة من توليد مثل هذا العدد غير المسبوق من النجوم هو خطوة مهمة نحو فهم أسرار أصولنا الكونية.