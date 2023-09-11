شاشة اللمس iMac G3: غرابة ملحوظة

في مقطع فيديو حديث لمايكل إم جيه دي، تم اكتشاف اكتشاف رائع، وهو جهاز iMac G3 بشاشة تعمل باللمس من عام 1999 لا يستجيب للمس فحسب، بل يستجيب أيضًا للضغط باللمس. ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر إثارة للاهتمام هو الملصق الموجود على جانب جهاز iMac، والذي يشير إلى أنه "نموذج هندسي أولي" من Elo، وهو "موزع القيمة المضافة" الرسمي لمنتجات Apple.

كان جهاز iMac G3، الذي تم إصداره قبل 25 عامًا، جهازًا رائدًا في العديد من النواحي. لقد جعلها البلاستيك الشفاف والشكل الانسيابي وخيارات التصميم الجريئة منها رمزًا للأناقة وعززت مكانة Apple في عالم التكنولوجيا. كما أنها بدأت اتجاه التصميم الشفاف. قامت شركة Elo، وهي شركة متخصصة في شاشات اللمس، بتحويل بعض أجهزة iMac إلى أكشاك تعمل باللمس بموافقة شركة Apple باعتبارها موزع القيمة المضافة.

تضمنت تقنية شاشة اللمس الخاصة بـ Elo تركيب محولين للطاقة على شاشة CRT القياسية، مما يسمح بإدخال اللمس. ومن خلال تعطيل الموجات الصوتية، يمكن للتكنولوجيا تحديد إحداثيات X/Y وحتى عمق الضغط عند اللمس. تقوم لوحة التحكم المثبتة على الجزء الخلفي من الشاشة بمعالجة هذه المعلومات وتوصيلها بالكمبيوتر عبر كابل موجه داخليًا.

على الرغم من إعجاب مايكل إم جيه دي بالتكنولوجيا، إلا أنه يجد أن واجهة نظام التشغيل MacOS 8.6 أقل من مثالية للاستخدام باللمس. تجعل عناصر التحكم الصغيرة في سطح المكتب وأهداف الماوس من الصعب التنقل بدقة. إذا تم طرح جهاز iMac بشاشة اللمس هذا تجاريًا، فمن المحتمل أنه كان سيحتوي على برنامج مخصص بأزرار أكبر تعمل باللمس.

لقد أصبح مفهوم تحويلات شاشات اللمس التابعة لجهات خارجية من خلال موزعي القيمة المضافة شيئًا من الماضي. يركز برنامج VAR الحالي من Apple بشكل أكبر على الخدمات المتعلقة بالبرمجيات ودعم تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تعتبر شاشة iMac G3 التي تعمل باللمس بمثابة غرابة ملحوظة، ومثال لما كان يمكن أن يكون.

المصدر

– فيديو مايكل MJD على يوتيوب