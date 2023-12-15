يمكن لأشعة الليزر المركزة بإحكام في الهواء أن تسرع الإلكترونات من أجل التقدم الطبي

كشفت الأبحاث التي أجريت في مختبر مصدر ضوء الليزر المتقدم (ALLS) التابع للمعهد الوطني للبحوث العلمية (INRS) عن طريقة رائدة لتوليد حزم إلكترونية سريعة باستخدام ليزر قوي في الهواء المحيط. تتمتع هذه الإلكترونات المتسارعة بالقدرة على الوصول إلى مستويات طاقة في نطاق MeV (ميجا إلكترون فولت)، والذي كان يعتبر سابقًا بعيد المنال.

أحد التطبيقات المثيرة للاهتمام لهذا الاكتشاف هو إمكاناته في العلاج الإشعاعي. يمكن استخدام مستويات الطاقة العالية التي لوحظت في هذه الإلكترونات السريعة لعلاج الأمراض المرتبطة بالإشعاع بشكل أكثر فعالية. على وجه الخصوص، قد يكون لهذه التقنية آثار كبيرة على العلاج الإشعاعي فلاش، وهو نهج جديد يسمح بإيصال جرعات عالية من الإشعاع في جزء صغير من الوقت المطلوب عادة. ومن خلال تقليل الضرر الذي يلحق بالأنسجة السليمة المحيطة، يمكن أن توفر هذه الطريقة خيار علاج أكثر استهدافًا وأقل ضررًا لأنواع معينة من الأورام.

ومع ذلك، فمن الضروري توخي الحذر عند العمل بأشعة الليزر المركزة بإحكام في الهواء. واكتشف فريق البحث أن هذه الإلكترونات يمكنها السفر لمسافات كبيرة عبر الهواء، مما قد يعرض الأفراد للإشعاع الضار. وجد أن معدل جرعة الإشعاع بالقرب من مصدر الليزر أعلى بثلاث إلى أربع مرات مما يستخدم عادة في العلاج الإشعاعي العادي. وتسلط الآثار المترتبة على خطر الإشعاع هذا الضوء على أهمية تنفيذ ممارسات مخبرية أكثر أمانًا وضمان التعامل السليم مع أشعة الليزر.

وأكد فرانسوا ليغاري، مدير مركز EMT في INRS، على أهمية هذا الاكتشاف في مجال الفيزياء الطبية. ومن خلال تحقيق مستويات طاقة مماثلة لتلك المستخدمة في العلاج الإشعاعي للسرطان، يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لعلاج الأورام التي لا تستجيب بشكل جيد للعلاجات الإشعاعية التقليدية. علاوة على ذلك، فإن الظاهرة الواعدة المعروفة باسم تأثير FLASH، والتي تنطوي على انخفاض سريع في مستويات الأكسجين في الأنسجة السليمة، يمكن أن تؤدي إلى تقدم في علاج السرطان عن طريق جعل هذه الأنسجة أقل حساسية للإشعاع.

يمثل الإنجاز الذي حققه فريق أبحاث INRS تقدمًا كبيرًا في فهم إمكانات حزم الإلكترون السريعة. ومن الممكن أن يؤدي المزيد من الاستكشاف لهذه التكنولوجيا إلى إحداث ثورة في مجال العلاج الإشعاعي، مما يوفر نهجًا أكثر أمانًا وفعالية لعلاج السرطان.