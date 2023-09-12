شراكة جديدة بين جامعة ليمريك وشركة Dell Technologies لتطوير أبحاث السرطان

من المقرر أن تؤدي الشراكة الجديدة بين جامعة ليمريك وشركة Dell Technologies إلى إحداث ثورة في أبحاث السرطان وتشخيصه باستخدام الحلول القائمة على التكنولوجيا. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات مركز أبحاث السرطان الرقمي التابع لجامعة ليمريك، وتحديدًا في مجال علاج الأورام.

الجانب الرئيسي لهذه الشراكة هو تطوير منصة الذكاء الاصطناعي (AI) من قبل شركة Dell، المصممة خصيصًا لمركز أبحاث السرطان الرقمي. ستمكن هذه المنصة الأطباء من تقديم رعاية أكثر فعالية للمرضى الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية في الخلايا البائية من خلال تحسين أوقات التشخيص وتعزيز خيارات العلاج. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيسهل الأبحاث التنبؤية والتشخيصية، مما يسمح للباحثين بإنشاء تمثيل افتراضي، أو "توأم رقمي" للمرضى. سيوفر هذا رؤى قيمة حول استراتيجيات العلاج ويساعد في تطوير علاجات شخصية.

يركز الباحثون في مركز أبحاث السرطان الرقمي حاليًا على دراسة دور الكولاجين في تطور الورم وانتشاره في جميع أنحاء الجسم. ومن خلال تحديد طرق لمنع الكولاجين، يأملون في إيجاد طرق جديدة لعلاج الأورام قبل أن تنتشر.

أعرب البروفيسور بول موراي، مدير وحدة علم الأمراض الرقمية في مركز أبحاث السرطان الرقمي، عن حماسه للشراكة الجديدة، وسلط الضوء على إمكانية تعزيز فهم تطور السرطان وتحسين رعاية المرضى. وأكدت كاثرين دويل، المدير العام لشركة Dell Technologies Ireland، على أهمية النظام الأساسي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي في تقديم علاجات دقيقة والارتقاء بالأبحاث السريرية إلى آفاق جديدة.

تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام في مكافحة السرطان، مع إمكانية إحداث تأثير عميق على حياة عدد لا يحصى من الأشخاص. ويعرض قوة التعاون بين الأوساط الأكاديمية وشركات التكنولوجيا لدفع الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

المصادر: جامعة ليمريك، شركة Dell Technologies