مجلس اللوردات في المملكة المتحدة يطلق تحقيقًا في نماذج اللغات الكبيرة

من المقرر أن تبدأ لجنة مجلس اللوردات للاتصالات والرقمية في المملكة المتحدة تحقيقًا في نماذج اللغات الكبيرة (LLMs). LLMs هي نوع من الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI) الذي تطور بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. يهدف التحقيق إلى فهم الخصائص الفريدة لـ LLMs وتقييم الفرص والمخاطر التي تمثلها على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ستستمع اللجنة إلى أدلة من شخصيات رئيسية في قطاع الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إيان هوغارث، رئيس فريق العمل النموذجي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي الحكومي، وجين إينيس، الرئيس التنفيذي لمعهد آلان تورينج، والبروفيسور نيل لورانس من DeepMind، وبن بروكس من Stability AI.

خلال جلسة الأدلة، سوف تستكشف اللجنة كيف تختلف LLMs عن الأشكال الأخرى للذكاء الاصطناعي وكيف من المحتمل أن تتطور في المستقبل. وسوف يناقشون أيضًا دور وهيكل فريق العمل النموذجي للمؤسسة، بالإضافة إلى دور الحكومة في معالجة الفرص والمخاطر المرتبطة بـ LLMs.

إحدى المخاوف الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها خلال التحقيق هي المخاطر الأمنية التي تشكلها LLMs. تشمل التهديدات الحقن السريع، وتسرب البيانات، وعدم كفاية وضع الحماية، وتنفيذ التعليمات البرمجية غير المصرح بها. حذر إيان هوغارث مؤخرًا من إمكانية استغلال مجرمي الإنترنت للذكاء الاصطناعي لتعطيل النظام الصحي الوطني (NHS) في المملكة المتحدة. يمكن أن يكون لمثل هذه الهجمات عواقب وخيمة مماثلة لوباء كوفيد-19 أو هجوم برنامج الفدية WannaCry في عام 2017. وقد صنف سجل المخاطر الوطني (NRR) لعام 2023 الذكاء الاصطناعي رسميًا على أنه "خطر مزمن"، مع التركيز على تهديده طويل المدى بدلاً من التهديد الذي يشكله. واحدة حادة.

يهدف التحقيق إلى تقييم مدى استعداد الحكومة وتحديد أولويات العمل فيما يتعلق بـ LLMs. ومن خلال فهم الطبيعة الفريدة لنماذج الذكاء الاصطناعي هذه، يمكن للمملكة المتحدة الاستجابة بفعالية للفرص والمخاطر التي تجلبها، مما يضمن سلامة وأمن الأنظمة الحيوية.

مصادر:

- لجنة الاتصالات والرقمية بمجلس اللوردات تفتح تحقيقًا في نماذج اللغات الكبيرة (المصدر)

- الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل تهديدًا للأمن القومي في المملكة المتحدة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، كما يحذر رئيس فريق العمل النموذجي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي (المصدر)