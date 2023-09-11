من المحتمل أن يتم إصدار XDefiant من Ubisoft في سبتمبر أو أكتوبر

قد يتم إطلاق لعبة XDefiant، لعبة إطلاق النار المجانية من منظور الشخص الأول التي طال انتظارها من Ubisoft، في مكان ما بين منتصف سبتمبر ومنتصف أكتوبر. واجهت اللعبة مؤخرًا انتكاسة عندما تم رفض اعتمادها من PlayStation وXbox.

وفقًا للمنتج مارك روبين، بدأت عملية اعتماد XDefiant في يوليو. ومع ذلك، في منتصف أغسطس، تلقت Ubisoft الأخبار المخيبة للآمال بأن اللعبة لم تحصل على الشهادة. هذا يعني أنه لا يمكن إصدار اللعبة بحلول نهاية أغسطس كما كان مخططًا لها في البداية.

الآن، تعمل Ubisoft بجد لمعالجة حالات التوافق والأخطاء الوظيفية داخل اللعبة. تخطط الشركة لإعادة تقديم XDefiant للحصول على الشهادة في أقل من أسبوعين. إذا نجحت اللعبة، فيمكن إصدارها رسميًا بحلول منتصف إلى أواخر سبتمبر.

ذكر روبن أنه من المتوقع أن تحصل اللعبة على تصريح مشروط، الأمر الذي سيتطلب من Ubisoft تنفيذ تصحيح اليوم الأول. وبالتالي، من المتوقع الآن إصدار XDefiant في وقت مبكر إلى منتصف أكتوبر.

وأوضح روبن أن تطوير XDefiant قد انحرف عن القواعد القياسية لإصدارات اللعبة. تم عرض اللعبة خلال مراحل تجريبية متعددة، مما سمح لملايين اللاعبين بتجربتها قبل إطلاقها رسميًا. تظل Ubisoft ملتزمة بإصدار اللعبة بمجرد أن تصبح جاهزة وستستمر في تقديم التحديثات حول تقدمها.

لقد جذبت لعبة XDefiant، التي طورتها شركة Ubisoft San Francisco، الاهتمام بسبب طريقة لعبها المثيرة. على الرغم من أنها لا تزال بحاجة إلى الضبط الدقيق، فقد تم استقبال الآليات الأساسية بشكل جيد أثناء الاختبار التجريبي.

المصادر: يوبيسوفت، IGN