لعبة XDefiant من Ubisoft تواجه تأخيرًا بعد فشلها في اختبار الشهادة

واجهت لعبة XDefiant، لعبة إطلاق النار عبر الإنترنت التي طال انتظارها من شركة Ubisoft، حاجزًا في عملية إصدارها. فشلت ساحة اللعب المجانية FPS في اختبار شهادة الطرف الأول المهم في أغسطس، مما تسبب في تأخير إطلاقها. ولم تعلن Ubisoft بعد عن موعد إصدار جديد للعبة.

تم الإعلان عنها في البداية باسم Tom Clancy's XDefiant في عام 2021، وتجمع اللعبة بين العديد من امتيازات Ubisoft مثل Ghost Recon وWatch Dogs وFar Cry في لعبة إطلاق نار مشتركة عبر الإنترنت. في وقت سابق من هذا العام، أتيحت الفرصة للاعبين لتجربة الإصدار التجريبي من اللعبة، والذي عرض قتالًا سريعًا وسريع الاستجابة يذكرنا بلعبة Call of Duty الكلاسيكية.

تناول مدير اللعبة التنفيذي مارك روبين من Ubisoft بشكل علني اختبار الشهادة الفاشل في منشور بالمدونة. وأوضح أن ألعاب وحدة التحكم تخضع لاختبارات صارمة من قبل شركات مثل سوني ومايكروسوفت للتأكد من أنها تلبي معايير النظام الأساسي ولا تسبب أي مشكلات فنية. تركز عملية الاعتماد هذه على الأداء الوظيفي والامتثال بدلاً من الأداء أو جودة المحتوى.

وكشف روبن أن Ubisoft بدأت عملية الاعتماد في يوليو وحصلت على النتائج الأولى في أغسطس، مما يشير إلى عدم نجاح XDefiant. لقد عمل الفريق بجد خلال الأسابيع القليلة الماضية لمعالجة مشكلات الامتثال والتحضير لتقديم آخر. أعرب روبن عن أمله في أن يجتاز الإصدار الجديد الشهادة دون أي مشاكل، مما قد يؤدي إلى إصدار في سبتمبر. ومع ذلك، فقد أقر بإمكانية الحصول على تصريح مشروط، الأمر الذي سيتطلب تصحيحًا ليوم واحد وتأجيل تاريخ الإصدار إلى أكتوبر.

يعكس قرار مناقشة الاختبار الفاشل علنًا التزام Ubisoft بالشفافية والمشاركة المجتمعية. وشدد روبن على أن تطوير XDefiant اتبع مسارًا مختلفًا، مما سمح للاعبين باختبار اللعبة في حالتها غير المكتملة وتقديم تعليقات قيمة.

على الرغم من النكسة، تظل Ubisoft ملتزمة بتقديم تجربة ألعاب استثنائية وخطط لإبقاء المعجبين على اطلاع دائم بالتطورات الإضافية. تهدف الشركة إلى الحفاظ على اتصال قوي مع المجتمع والتأكد من أن XDefiant يعكس رغبات وطلبات لاعبيها.

مصادر:

– مشاركة مدونة يوبيسوفت

– عملية اعتماد سوني ومايكروسوفت