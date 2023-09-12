Ubisoft تكشف سبب تأخير موعد إصدار لعبة XDefiant

واجهت لعبة XDefiant، لعبة إطلاق النار عبر الإنترنت من منظور الشخص الأول التي طال انتظارها من شركة Ubisoft، حاجزًا في عملية تطويرها. اللعبة، التي تجمع بين العديد من امتيازات Ubisoft في لعبة إطلاق نار مشتركة، فشلت في اختبار شهادة الطرف الأول المهم في أغسطس، مما أدى إلى تأخير إصدارها.

في منشور مدونة كتبه مارك روبين، المدير التنفيذي للعبة في Ubisoft، أوضح أن الألعاب يجب أن تخضع لفحوصات الاعتماد والامتثال من قبل الشركات المصنعة لوحدات التحكم، مثل Sony وMicrosoft، للتأكد من أنها تلبي متطلبات النظام الأساسي وتعمل بشكل صحيح. فشل XDefiant خلال هذه العملية، ونتيجة لذلك، لا تستطيع Ubisoft تحديد تاريخ إصدار محدد للعبة.

وكشف روبن أن Ubisoft بدأت عملية الاعتماد في يوليو وحصلت على النتائج الأولية في أغسطس، مما يكشف عن مشكلات الامتثال التي تحتاج إلى معالجة. لقد عمل فريق التطوير على إصلاح هذه المشكلات خلال الأسابيع القليلة الماضية ويستعد لتقديم نسخة محدثة للحصول على الشهادة في نهاية سبتمبر.

إذا اجتاز الإصدار الشهادة دون أي مشاكل، فمن المحتمل أن يتم إصدار XDefiant في سبتمبر. ومع ذلك، أقر روبن بإمكانية الحصول على تمريرة مشروطة، الأمر الذي سيتطلب تصحيحًا ليوم واحد للوفاء بمعايير الامتثال النهائية. سيؤدي هذا إلى تأجيل تاريخ الإصدار إلى أكتوبر.

تعد شفافية Rubin فيما يتعلق باختبار الشهادة الفاشل جزءًا من التزام Ubisoft بفتح التواصل مع المجتمع. تضمن تطوير XDefiant تعليقات اللاعبين واختبارًا حقيقيًا من خلال المراحل التجريبية بدلاً من الأحداث التسويقية التقليدية. تهدف Ubisoft إلى إصدار اللعبة "بأسرع ما يمكن" وتعد بتقديم التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات.

على الرغم من أن التأخير في تطوير اللعبة أمر شائع، إلا أن قرار Ubisoft بمشاركة هذه المعلومات يوضح تفانيها في الشفافية والاستماع إلى تعليقات اللاعبين. يظل XDefiant منتظرًا للغاية، ويمكن للمعجبين أن يتطلعوا إلى تجربة مزيج فريد من امتيازات Ubisoft في لعبة إطلاق نار جذابة عبر الإنترنت.

مصادر:

- منشور مدونة Ubisoft بقلم مارك روبين