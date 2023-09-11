Ubisoft تؤجل إصدار XDefiant بسبب اختبارات الشهادات

أعلنت شركة Ubisoft عن تأجيل إصدار لعبة FPS المجانية القادمة XDefiant. تم التخطيط للعبة في الأصل لإطلاقها في الصيف ولكن من المرجح أن يتم إصدارها في أكتوبر. يرجع التأخير إلى فشل اختبارات شهادة وحدة التحكم في اللعبة التي أجرتها Microsoft وSony.

أوضح مارك روبين، المنتج التنفيذي للعبة XDefiant، أن أخطاء الامتثال التي تم اكتشافها أثناء عملية الاعتماد يجب معالجتها قبل إصدار اللعبة. تشير أخطاء الامتثال إلى المشكلات المتعلقة بالأنظمة والتجربة الشاملة التي يتوقعها أصحاب النظام الأساسي من الألعاب الموجودة على منصاتهم. يتضمن ذلك ميزات مثل تتبع الجوائز وتحديثات قائمة الأصدقاء.

تخطط Ubisoft San Francisco لتقديم نسخة محدثة من XDefiant للحصول على الشهادة في الأسابيع المقبلة. إذا تلقت اللعبة تصريحًا مشروطًا، فستتطلب تصحيحًا لليوم الأول مع الإصلاحات النهائية لضمان الامتثال. وهذا من شأنه أن يدفع تاريخ الإصدار إلى أوائل أو منتصف أكتوبر.

تم الإعلان عنها في البداية باسم Tom Clancy's XDefiant، وتضمنت اللعبة فصائل من امتيازات Tom Clancy مثل Splinter Cell وGhost Recon وThe Division. ومع ذلك، أسقطت Ubisoft العلامة التجارية Tom Clancy في مارس 2022 وقدمت فصائل إضافية من كتالوجها الأوسع، بما في ذلك Far Cry.

سيكون XDefiant متاحًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية وPlayStation 5 وPlayStation 4 وXbox Series X/S وXbox One.

يعد هذا التأخير بمثابة انتكاسة للجماهير التي تنتظر بفارغ الصبر إصدار XDefiant. ومع ذلك، من المهم لشركة Ubisoft التأكد من أن اللعبة تلبي متطلبات وتوقعات حاملي المنصات. من خلال معالجة أخطاء الامتثال التي تم اكتشافها أثناء الشهادة، تعطي الشركة الأولوية لتجربة لعب سلسة للاعبين على جميع الأنظمة الأساسية.

المصدر: أحداث الفيديو كرونيكل