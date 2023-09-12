تكافح العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع انتظار المتداولين لحدث Apple والبيانات الاقتصادية

تواجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تحديات حيث يظل المتداولون حذرين قبل الحدث التسويقي لشركة Apple وبيانات التضخم ومبيعات التجزئة الرئيسية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%، وانخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%. وفي يوم الاثنين، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.25%، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.14%.

يتردد المتداولون في القيام بمراهنات صعودية كبيرة بسبب محفزات السوق القادمة. ارتفعت أسهم شركة Apple قليلاً مع انتظار المستثمرين للحدث التسويقي للشركة، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن أجهزة iPhone الجديدة. هذا الحدث لديه القدرة على التأثير على السوق بشكل كبير. بالإضافة إلى حدث أبل، سيتم أيضًا اختبار الشهية لأسهم التكنولوجيا الكبرى من خلال إدراج ARM بقيمة 50 مليار دولار في نيويورك. وقد تم بالفعل تجاوز الاكتتاب في الاكتتاب العام 10 مرات، مما يشير إلى طلب واعد يمكن أن يؤدي إلى مراجعة تصاعدية لسعر الاكتتاب العام.

هناك عامل آخر يؤثر على معنويات السوق وهو تكاليف الاقتراض القياسية الأمريكية لمدة 10 سنوات، والتي تقترب من أعلى مستوياتها منذ عام 2008. ويراقب التجار عن كثب التحديثات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهري أغسطس وأغسطس، وأسعار المنتجين وأرقام مبيعات التجزئة. ستؤثر هذه البيانات على عملية صنع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في مداولات السياسة القادمة. وعلى الرغم من التحديات، لا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزمًا بتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، على الرغم من أن تحقيق هدف التضخم المرغوب فيه بنسبة 2٪ قد يستغرق بعض الوقت.

وبشكل عام، سيكشف هذا الأسبوع عن اتجاه أسواق الأسهم الأمريكية، اعتمادًا على نتائج الأحداث القادمة والبيانات الاقتصادية.

المصادر: دويتشه بنك، بنك سويسكوت، SPI لإدارة الأصول