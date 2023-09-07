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التخطيط المركب: دمج شركتين لإدارة الثروات رقميًا

Byروبرت أندرو

سبتمبر 7، 2023
التخطيط المركب: دمج شركتين لإدارة الثروات رقميًا

تعاونت شركتان لإدارة الثروات رقميًا، Compound وAlternativ Wealth، لإنشاء Compound Planning، وهو مكتب عائلي رقمي يقدم خدماته لرواد الأعمال والمهنيين والمتقاعدين. ومع وجود أصول تحت الإدارة تزيد قيمتها عن 1.2 مليار دولار أمريكي وفريق يضم أكثر من 50 فردًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يهدف الكيان الجديد إلى توفير مجموعة شاملة من الخدمات الاستشارية المالية والضريبية.

حصلت كل من Compound وAlternativ Wealth على دعم من شركات رأس المال الاستثماري، حيث جمعت Compound ما مجموعه 37 مليون دولار من التمويل، بما في ذلك جولة السلسلة B بقيمة 25 مليون دولار في نوفمبر. أغلقت Alternativ جولة تمويل بقيمة 10 ملايين دولار في يونيو. ومن خلال دمج خبراتهم ومواردهم، سيكون قسم التخطيط المركب قادرًا على تقديم استشارات مالية مخصصة، وخدمات ضريبية، واستثمارات بديلة، وعمليات الكونسيرج، وواجهة لوحة معلومات رقمية.

تتمثل رؤية التخطيط المركب في أن تصبح "تفاحة إدارة الثروات"، مما يوفر حلاً مبسطًا ومريحًا لمحترفي التكنولوجيا لإدارة ثرواتهم الشخصية. صرح جوردان جونين، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Compound، أن الهدف هو تخفيف المخاوف المالية حتى يتمكن الأفراد من التركيز على الأمور الأكثر أهمية في حياتهم.

وسيتولى كريستيان هاي، الذي كان يشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alternativ، منصب الرئيس التنفيذي للشركة المندمجة. يؤكد هاي على أن عملية الدمج ستمكنهم من تقديم دعم أفضل لمستشاريهم الماليين، والأهم من ذلك، تقديم تجربة تخطيط مالية وضريبية واستثمارية تتمحور حول العميل. وسينتقل جونين إلى دور استراتيجي، حيث يقدم الدعم أثناء عملية التكامل بين الشركتين ويقود المبادرات الإستراتيجية المستقبلية.

بشكل عام، يمثل دمج Compound وAlternativ Wealth في التخطيط المركب خطوة مهمة إلى الأمام في رقمنة إدارة الثروات. ومع التركيز على تقديم خدمات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال والمهنيين والمتقاعدين، يهدف الكيان الجديد إلى إحداث ثورة في الصناعة وتعزيز تجربة العملاء.

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By روبرت أندرو

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