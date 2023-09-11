يستخدم Twitch Streamer تقنية التحكم بالعقل لتشغيل الألعاب بدون وحدة تحكم

ملخص: قام Perrikaryal، وهو باحث في علم النفس على Twitch، بنقل الألعاب إلى المستوى التالي باستخدام تقنية التحكم بالعقل للعب ألعاب الفيديو بدون وحدة تحكم تقليدية. يستخدم Perrikaryal جهاز مخطط كهربية الدماغ (EEG)، الذي يسجل النشاط الكهربائي للدماغ، للتحكم في الإجراءات المختلفة في اللعبة. من خلال الإيماء برأسها للتحرك واستخدام عينيها من خلال جهاز تعقب العين للتصويب، فهي قادرة على التنقل في عالم اللعبة وهزيمة الخصوم. الهدف النهائي لـ Perrikaryal هو إنشاء وحدة تحكم بدون استخدام اليدين يمكن لأي شخص الوصول إليها وتوفر تجربة ألعاب قابلة للمقارنة. وتستمر في تجربة مدخلات مختلفة، بما في ذلك الإشارات الحيوية مثل ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، من أجل تعزيز تجربة الألعاب الغامرة.

بدأت رحلة Perrikaryal باستخدام تكنولوجيا التحكم بالعقل للتغلب على لعبة Elden Ring، مما يعرض إمكانات هذه الطريقة المبتكرة. وعلى الرغم من المتشككين، يرى بيريكاريال الإثارة وإمكانية إجراء المزيد من التحسينات. حاليًا، لديها أربعة روابط مفاتيح لأزرار العمل، لكنها تهدف إلى تطوير وحدة تحكم كاملة مع إمكانية الوصول إلى جميع الأزرار والمشغلات. إنها تعترف بالتحديات التي تنتظرها، لا سيما مع التنقل في القوائم المعقدة في ألعاب مثل Minecraft، لكنها لا تزال مصممة على التغلب على هذه التحديات.

ومن خلال التعاون مع المختبرات ومجموعات البحث، تخطط Perrikaryal لدمج الإشارات الحيوية المختلفة وتكنولوجيا EEG في الواقع الافتراضي وإنشاء تجربة ألعاب أكثر غامرة. إن تفانيها في تجاوز حدود ألعاب التحكم بالعقل دفعها إلى تجربة تصورات مختلفة وتكييف تقنياتها باستمرار.

لا يُظهر التقدم الذي أحرزه بيريكاريال إمكانات تكنولوجيا التحكم بالعقل في الألعاب فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية التجربة والخطأ في تطوير أساليب جديدة. إنها تتقبل التحديات والنكسات كمكونات أساسية للنمو والتحسين في مجال ألعاب التحكم بالعقل. تمهد جهود Perrikaryal الطريق لمستقبل تصبح فيه الألعاب أكثر سهولة وشمولاً للجميع.