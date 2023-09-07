مذيع تلفزيوني يشتري تذكرة من الدرجة الأولى ليكتشف أن الدرجة الأولى غير موجودة

وجد مقدم البرامج التليفزيونية الويلزية فيل ستيل نفسه مؤخرًا في مأزق مسلي عندما اشترى تذكرة قطار من الدرجة الأولى لرحلة من كارديف، ليكتشف أن القطار الذي استقله لم يكن به قسم للدرجة الأولى. كان ستيل، لاعب الرجبي المحترف السابق ومقدم البرامج الإذاعية والمعلق الرياضي الشهير، في طريقه لاستضافة حفل عشاء بالقرب من لاندودنو عندما قرر أن يتفاخر بحجز مقعد في الدرجة الأولى باستخدام تطبيق Trainline.

عند صعوده إلى القطار، أدرك ستيل بسرعة أنه لا توجد درجة أولى في الخدمة التي اختارها. لقد قارن تجربته بطريقة فكاهية بشراء جهاز تلفزيون أكبر حجمًا ليكتشف أنه أصغر بكثير شخصيًا. كان ستيل يأمل في الحصول على مساحة هادئة ومريحة للعمل أثناء رحلته، ولهذا السبب اختار مقعدًا في الدرجة الأولى.

إن خلفية ستيل الواسعة كمدرس وموهبته في الفكاهة جعلته متحدثًا مشهورًا بعد العشاء في ويلز. لقد زودته خبرته في تدريس الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم في وادي ريمني بثروة من المواد للترفيه عن الجماهير. على الرغم من الارتباك، يبدو أن ستيل قد تعامل مع الموقف بخطىً سريعة وشارك قصته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ردًا على منشوره، اقترح أحد الأشخاص استخدام تطبيق Transport for Wales للحجوزات المستقبلية لأنه يوفر معلومات أكثر دقة عن الخدمات المتاحة. ومع ذلك، أكدت شركة Trainline لستيل أنه يمكنه استرداد جزء من تذكرة الدرجة الأولى من تذكرته. وفقًا لموقع هيئة النقل في ويلز، تتوفر مرافق الدرجة الأولى فقط في خدمتهم الرئيسية التي تعمل بين هوليهيد وكارديف.

في النهاية، على الرغم من أن رحلة فيل ستيل ربما لم تكن فاخرة كما توقع، إلا أنها قدمت بالتأكيد لحظة مرحة وتذكيرًا للتحقق مرة أخرى من توفر وسائل الراحة قبل شراء التذكرة.

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