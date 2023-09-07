تجمع Trident Digital Group تمويلًا أوليًا بقيمة 8 ملايين دولار لدعم التوسع

نجحت مجموعة ترايدنت ديجيتال، وهي شركة مقرضة للأصول الرقمية مقرها في ولاية كونيتيكت، في جمع 8 ملايين دولار من التمويل الأولي. تمت قيادة جولة التمويل بواسطة New Form وWhite Star Capital، وشهدت مشاركة من CMT Digital وJoint Effects وPermit Ventures. ومن خلال ضخ رأس المال هذا، تخطط ترايدنت لتوسيع عملياتها وجهودها التنموية بشكل أكبر.

تقدم Trident Digital Group منصة تسهل الاتصالات الشفافة بين المقرضين والمقترضين في مجال الأصول الرقمية. على عكس منصات الإقراض التقليدية، لا تعتمد ترايدنت على الطرف المقابل المركزي. توفر الشركة أيضًا منتجات ذات عائد مرتفع مؤمنة بسندات الخزانة الأمريكية ومرتبطة بمعدل خالي من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تقدم ترايدنت حلولاً ضريبية وتنظيمية محسنة للمستثمرين المؤسسيين، بالإضافة إلى حلول مؤسسية لقضايا السيولة والأمن وقابلية التوسع المتعلقة بالأصول الرقمية.

تحت قيادة الرئيس التنفيذي أنتوني ديمارتينو، يقع المقر الرئيسي لمجموعة Trident Digital Group في ولاية كونيتيكت، لكن فريقها يعمل خارج نيويورك ولندن. تركز الشركة على تقديم حلول وخدمات مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لسوق الأصول الرقمية.

من المتوقع أن تؤدي جولة التمويل الأولي الناجحة هذه إلى تعزيز نمو ترايدنت وتمكين الشركة من تحقيق خطوات كبيرة في صناعة إقراض الأصول الرقمية. ومع توسع العمليات وجهود التطوير، تتمتع ترايدنت بوضع جيد يسمح لها باغتنام الفرص المتاحة في السوق ومواصلة تقديم القيمة لعملائها.

المصادر: الشركات الصغيرة والمتوسطة