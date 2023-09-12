الكشف عن تاريخ إطلاق لعبة Total War Pharaoh والتفاصيل

أعلنت شركة Sega مؤخرًا عن موعد إطلاق لعبتها المرتقبة Total War Pharaoh. ستكون اللعبة متاحة للتنزيل الرقمي في 11 أكتوبر، مع إصدار إصدار مادي محدود في أوروبا في 23 أكتوبر.

لعبة Total War Pharaoh، التي طورتها شركة Creative Assembly's Total War: Troy studio، تعيد اللاعبين إلى أيام احتضار العصر البرونزي. تركز اللعبة على المعارك الشرسة بين المصريين والحثيين وشعوب البحر الغامضة.

تم وصفه بأنه إضافة أكثر مراعاة وبساطة إلى سلسلة Total War، يقدم Total War Pharaoh لقطة مباشرة للتاريخ المصري القديم. في حين يتم أخذ بعض الحريات الإبداعية حيث لا توجد بيانات تاريخية، فإن اللعبة تعد بإرضاء تعطش اللاعبين للدقة التاريخية.

سيحصل اللاعبون الذين يطلبون اللعبة مسبقًا على ميزة إضافية تتمثل في الوصول المبكر لعطلة نهاية الأسبوع من الجمعة 29 سبتمبر إلى الاثنين 2 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الطلبات المسبقة مع حزم مستحضرات تجميل إضافية ومكافآت أخرى.

بالنسبة لأولئك الذين يستمتعون بالإضافات الملموسة، ستتضمن النسخة المادية من Total War Pharaoh خريطة فعلية، مما يضيف إحساسًا بالانغماس في تجربة اللعب.

بشكل عام، تتشكل لعبة Total War Pharaoh لتكون إضافة مثيرة لسلسلة Total War. بفضل تركيزها على العالم القديم وطريقة لعبها التاريخية الجذابة، من المؤكد أن اللعبة ستأسر عشاق الإستراتيجية وهواة التاريخ على حدٍ سواء.

مصادر:

– شركة Sega تعلن عن موعد إطلاق لعبة Total War Pharaoh

– الحرب الشاملة: فرعون يقدم لقطة مباشرة للتاريخ المصري القديم