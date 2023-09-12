Total War: فرعون يقدم آليات جديدة مثيرة بصيغة مألوفة

أصدرت سلسلة الألعاب الشهيرة Total War أحدث أجزائها، Total War: Pharaoh. على الرغم من الشعور ببعض التعب من Total War بسبب التكرارات العديدة للعبة على مدار العشرين عامًا الماضية، إلا أن Total War: Pharaoh تمكنت من إحياء الإثارة من جديد. تم تطوير اللعبة بواسطة استوديو Sophia التابع لـ Creative Assembly، وتقدم تجربة السيوف والصنادل الكلاسيكية مع لمسة جديدة ومثيرة للاهتمام.

إحدى الميزات البارزة في لعبة Total War: Pharaoh هي آليات الحملة الشاملة. تقدم اللعبة مستوى جديدًا من التعقيد مع إدخال البؤر الاستيطانية. تعمل هذه المواقع الاستيطانية بمثابة فتحات بناء إضافية، مما يوفر للاعبين المزيد من الخيارات الإستراتيجية عند تطوير مناطقهم. تعكس هذه الطبقة الإضافية من التفاصيل عالم ما قبل الصناعة حيث كانت القرى تحيط بالبلدات، وكانت البلدات تتمركز حول المدن. يسمح تضمين البؤر الاستيطانية أيضًا بتخصص المناطق، مما يعزز تخصيص طريقة اللعب.

بالإضافة إلى نهر النيل، توسع Total War: Pharaoh منطقة اللعب الخاصة بها لتشمل منطقة نبتة التاريخية وبلاد الشام والجزء الجنوبي الأوسط من الأناضول. ومع ذلك، لا يزال يتعذر الوصول إلى مناطق مثل السواحل الشمالية والغربية لتركيا الحديثة ولكنها تلعب دورًا حاسمًا في اللعبة باعتبارها المواقع التي يشن منها شعوب البحر هجماتهم.

الهدف الرئيسي من اللعبة هو أن يصبح اللاعبون إما فرعون مصر أو الملك العظيم للحيثيين. يجب على الحكام أن يراكموا الشرعية، وهي مورد يتم توليده من خلال السيطرة على الأراضي الأساسية، وتشييد مباني محددة، وإصدار المراسيم الملكية. وبمجرد الحصول على ما يكفي من الشرعية، يمكن للحكام تحدي الزعيم الحالي في حرب أهلية، ومن المحتمل أن يواجهوا منافسين آخرين. إن التحول إلى الحاكم هو مجرد البداية، حيث يجب على اللاعبين الاستمرار في تجميع القوى الملكية وبناء تراثهم القديم، ومحاكاة حكام الماضي العظماء.

تقدم لعبة Total War: Pharaoh نظام البلاط الملكي الجذاب، حيث تقدم مناصب متعددة بسلطات فريدة. يمكن للاعبين التفاعل مع أعضاء المحكمة هؤلاء، أو تملقهم أو التآمر ضدهم. بناء العلاقات مع الأعضاء يمكن أن يمنح الوصول إلى وحدات خاصة أو حتى يؤدي إلى الابتزاز والتهديدات للحصول على السلطة. تضيف ديناميكيات الملعب المعقدة عمقًا وإثارة للعبة.

Total War: يقوم Pharaoh بتجديد سلسلة Total War بآلياتها الفريدة ونهجها المنعش. سواء كنت من محبي السلسلة منذ فترة طويلة أو كنت جديدًا في هذه السلسلة، فإن هذه اللعبة تعدك بتجربة مثيرة وغامرة.

مصادر:

– الحرب الشاملة: صور فرعون النظرة الأولى.