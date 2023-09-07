سلسلة iPhone 15 القادمة ستحصل على ترقيات كبيرة

من المقرر أن تطلق شركة Apple تشكيلة iPhone 15 في 12 سبتمبر، مع شائعات تشير إلى أنه سيتم الكشف عن أربعة طرازات من iPhone هذا العام. يشاع أن سعر iPhone 15 وiPhone 15 Plus هو نفس سعر العام الماضي أو يحصلان على زيادة هامشية في السعر، في حين من المتوقع أن يشهد iPhone 15 Pro Max أكبر ارتفاع في الأسعار مقارنة بالطراز السابق.

OpenAI تستضيف مؤتمر المطورين الافتتاحي في نوفمبر

ستستضيف شركة OpenAI، التي ابتكرت Chatbot الشهير الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ChatGPT، أول مؤتمر للمطورين في سان فرانسيسكو في 6 نوفمبر. وسيوفر المؤتمر حضورًا شخصيًا وخيارات البث المباشر للمطورين للتفاعل مع الشركة.

يتحول Clubhouse إلى تطبيق المراسلة الصوتية

تعود منصة الصوت الاجتماعي Clubhouse، التي اكتسبت شعبية خلال الوباء ولكنها شهدت تراجعًا، كتطبيق للمراسلة الصوتية. ومع التحديث الأخير، يهدف Clubhouse إلى أن يكون أكثر اجتماعية وفريدة من نوعها مقارنة بتطبيقات المراسلة الأخرى، مما يوفر تجربة أكثر تفاعلية وغامرة.

تقوم MediaTek بتطوير شرائح 3nm باستخدام تقنية TSMC

قامت شركة MediaTek الرائدة في مجال تصنيع الشرائح بتطوير أول شريحة لها بدقة 3 نانومتر (نانومتر) باستخدام تقنية المعالجة المتقدمة لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC). من المقرر أن تظهر هذه الشريحة لأول مرة في عام 2024 كجزء من سلسلة شرائح MediaTek Dimensity الرائدة، وتعد بتحسين الكفاءة والأداء.

Tecno تطلق إصدار SPARK 10 Pro Moon Explore

أطلقت شركة Tecno الهاتف الذكي Tecno SPARK 10 Pro Moon Explore Edition في الهند، تكريمًا لمهمة القمر Chandrayaan 3 التابعة لـ ISRO. يتميز هذا الجهاز بتصميم رياضي من الجلد باللونين الأبيض والأسود مستوحى من سطح القمر، ويتميز بخلفية جلدية صديقة للبيئة مصنوعة من السيليكون وقد تم تقديمه سابقًا باسم Tecno Magic Skin Edition في الأسواق العالمية.

ارتفاع أسعار PlayStation Plus في الهند

أعلنت شركة سوني مؤخرًا أنها ستزيد أسعار خططها السنوية لخدمة PlayStation Plus من أجل توفير ألعاب عالية الجودة ومزايا إضافية للمشتركين. تم الآن إدراج الأسعار الرسمية للهند على موقع PlayStation الإلكتروني، مما يعكس زيادة قدرها 2,000 روبية تقريبًا. يوفر PlayStation Plus الوصول إلى الألعاب المجانية والتجارب وخصومات المتجر الحصرية لمشتركيه، على غرار Xbox Game Pass.

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