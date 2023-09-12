مراجعو برنامج Top Gear يستمتعون بروح Starfield مع تصميمات سفينة الفضاء

أثارت لعبة Starfield، لعبة تقمص الأدوار الفضائية التي طال انتظارها من Bethesda، إبداع المعجبين الذين يقومون بحماس ببناء سفنهم الفضائية المخصصة في اللعبة. نظرًا لأن اللعبة توفر العديد من خيارات التخصيص، فقد كانت مسألة وقت فقط قبل أن يهتم عشاق السيارات بـ Starfield. في تحول غير متوقع للأحداث، انضم برنامج مراجعة السيارات الشهير، توب جير، إلى ضجيج ستارفيلد وأنشأ محاكاة ساخرة فكاهية.

ظهر مقدمو برنامج Top Gear، جيريمي كلاركسون، وريتشارد هاموند، وجيمس ماي، المعروفون بحبهم للسيارات، بشكل خاص في مقطع فيديو على YouTube حيث يستكشفون سفينة فضاء ضخمة من اللعبة. أعجب الثلاثي بتصميم السفينة، مدعيين أنها "تحفة فنية". إنهم يمنحون الفضل للمصمم لاهتمامه بالتفاصيل، مشيرين إلى عدم وجود رؤوس مسامير في أي مكان في الهيكل الضخم.

ومع ذلك، يشير المضيفون أيضًا إلى سفينة فضاء أخرى يجدونها أبشع سيارة على الإطلاق. وقد أدى هذا الاختلاف في الرأي إلى انقسام المشجعين، حيث كان لكل منهم رأيه الخاص في تصميم وجماليات المركبات. يتفق بعض المعجبين مع انتقادات هاموند الصادقة والوحشية، بينما يقدر آخرون الإبداع والجهد المبذول في تصميم سفينة الفضاء.

على الرغم من الآراء المتنوعة، يشعر المشجعون بسعادة غامرة لرؤية مضيفي برنامج Top Gear يتفاعلون مع مجتمع Starfield ويشاركون أفكارهم حول اللعبة. تلقى الفيديو ردود فعل إيجابية، حيث أعجب المعجبون بروح الدعابة التي قدمها المضيفون والجودة الشاملة للإنتاج.

تواصل Starfield جذب اللاعبين من خلال خيارات اللعب والتخصيص الفريدة. ومع مشاركة شخصيات مشهورة مثل مضيفي برنامج Top Gear، فمن المؤكد أن شعبية اللعبة سترتفع إلى مستويات أعلى.

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- تعريفات:

– Starfield: لعبة آر بي جي فضائية من تطوير بيثيسدا.

– توب جير: برنامج استعراضي للسيارات معروف بروح الدعابة والتغطية الواسعة للمركبات.

– المحاكاة الساخرة: تقليد أو محاكاة ساخرة فكاهية.