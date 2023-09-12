دراسة جديدة تظهر فوائد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للصحة العقلية

ارتبطت ممارسة التمارين الرياضية بانتظام منذ فترة طويلة بالعديد من فوائد الصحة البدنية، مثل التحكم في الوزن، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وزيادة طول العمر. ومع ذلك، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على التأثير الكبير لممارسة الرياضة على الصحة العقلية أيضًا.

أجرى باحثون من جامعة XYZ تحليلاً شاملاً للدراسات الموجودة حول التمارين والصحة العقلية لفهم هذه العلاقة بشكل أفضل. وكشفت النتائج التي توصلوا إليها أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن يكون لها آثار إيجابية على جوانب مختلفة من الصحة العقلية، بما في ذلك تقليل أعراض الاكتئاب والقلق، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وتعزيز المزاج العام.

وكانت إحدى أبرز النتائج هي العلاقة الواضحة بين التمارين الرياضية وتقليل أعراض الاكتئاب. وأظهرت الدراسة أن الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني بشكل منتظم كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب من أولئك الذين يقودون أنماط حياة خاملة. وقد ثبت هذا الارتباط بين مختلف السكان والفئات العمرية.

كما وجد أن التمارين الرياضية لها تأثير إيجابي على مستويات القلق. واكتشف الباحثون أن الانخراط في أنشطة مثل الجري أو السباحة أو اليوغا يمكن أن يخفف من أعراض القلق ويعزز الشعور بالهدوء والاسترخاء.

علاوة على ذلك، تم ربط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بتحسين الوظيفة الإدراكية، بما في ذلك تعزيز الذاكرة وزيادة التركيز. يحفز النشاط البدني إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ التي تسهل التعلم وتحسن الوضوح العقلي. ويشير هذا إلى أن دمج التمارين الرياضية في الروتين اليومي يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للطلاب والمهنيين الذين يعتمدون على القدرات المعرفية.

وخلصت الدراسة إلى أن التمارين الرياضية لا تفيد الصحة البدنية فحسب، بل تلعب أيضا دورا حاسما في تعزيز الصحة العقلية. يمكن أن يكون دمج التمارين الرياضية بانتظام في نمط حياة الفرد أداة قوية لإدارة الصحة العقلية وتحسينها، وتقليل خطر الإصابة باضطرابات الصحة العقلية، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام.

مصادر:

– دراسة جامعة XYZ عن التمارين والصحة العقلية