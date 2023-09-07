يشجع رئيس تطوير Starfield ترقيات الكمبيوتر الشخصي للحصول على تجربة لعب مثالية

في مقابلة أجريت مؤخرًا، أجاب تود هوارد، رئيس تطوير Starfield، على سؤال حول سبب عدم قيام Bethesda بتحسين اللعبة للكمبيوتر الشخصي. وكانت إجابة هوارد واضحة وصريحة: "لقد فعلنا ذلك. إنه يسير بشكل رائع. إنها لعبة كمبيوتر من الجيل التالي. نحن حقًا ندفع التكنولوجيا لذا قد تحتاج إلى ترقية جهاز الكمبيوتر الخاص بك لهذه اللعبة.

على الرغم من أنه لا توجد لعبة تعمل بشكل لا تشوبه شائبة على جميع تكوينات الكمبيوتر الشخصي، إلا أن بيان Howard يشير إلى أن Starfield مصمم للاستفادة من أحدث إمكانات أجهزة الكمبيوتر الشخصي. إذا واجه اللاعبون صعوبات في تشغيل اللعبة، فقد يكون الحل هو ترقية أجهزتهم. هذا الأسلوب ليس نادرًا، حيث تهدف متطلبات النظام إلى إعلام اللاعبين بالمواصفات الضرورية قبل شراء اللعبة.

حصل إصدار الكمبيوتر الشخصي من Starfield على تقييم مراجعة المستخدم "إيجابي في الغالب" على Steam، مما يشير إلى أنه تم إطلاقه في حالة جيدة. يعد هذا إنجازًا ملحوظًا للعبة Bethesda، وقد يُعزى ذلك إلى تأثير Microsoft، التي استحوذت على الشركة الأم لـ Bethesda، ZeniMax Media.

لقد أثارت Starfield ضجة كبيرة منذ إطلاقها، مع أكثر من مليون لاعب ولاعبة متزامنين يستخدمون منشئ السفن في اللعبة لإعادة إنشاء السفن الشهيرة من الامتيازات الشهيرة مثل Star Wars وSerenity وStar Trek. تتميز اللعبة أيضًا بمراجع مخفية لعناوين Bethesda الأخرى، مثل Skyrim.

تسلط مراجعة IGN الضوء على مهام لعب الأدوار المقنعة في اللعبة والشخصيات غير القابلة للعب المثيرة للاهتمام، على الرغم من البداية الصعبة وبعض الإحباطات الطفيفة. يتم تشجيع اللاعبين على استكشاف عالم Starfield الواسع والاستمتاع بتجربة اللعب الغامرة التي يقدمها.

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مصادر:

– توم وارن على تويتر: [رابط للتغريدة]

– IGN: [رابط لمقال IGN]