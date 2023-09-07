استكشاف عالم ستارفيلد: السفر إلى الفضاء والمركبات

في مقابلة حديثة مع بلومبرج، ناقش تود هوارد، مدير لعبة Starfield المنتظرة من شركة Bethesda، موضوع السفر إلى الفضاء داخل اللعبة. أثار أحد الأسئلة من أحد المعجبين مسألة عدم وجود مركبات برية في ستارفيلد، والتي قدم تود تفسيرًا لها.

استند قرار استبعاد المركبات البرية من اللعبة إلى التأثير الذي قد يحدثه على طريقة اللعب. وفقًا لتود، فإن دمج المركبات من شأنه أن يغير تجربة اللاعب بشكل أساسي. من خلال التركيز على السفر سيرًا على الأقدام بعد الهبوط على الكوكب، تهدف Bethesda إلى توفير تجربة أكثر تحكمًا وغامرة للاعبين.

بدلاً من المركبات الأرضية، سيتمكن اللاعبون من الوصول إلى jetpack، والتي يمكن ترقيتها. يسمح هذا بالاستكشاف والعبور على سطح الكوكب مع الحفاظ على السرعة المطلوبة للعبة. أرادت Bethesda من اللاعبين أن يأخذوا وقتهم في استكشاف الكواكب المتنوعة وإكمال المهام التي تنتظرهم.

تتضمن المقابلة أيضًا مناقشة Phil Spencer، رئيس Xbox، لجوانب النشر والتوزيع الخاصة بإطلاق Starfield. يبلغ طول المقطع خمس دقائق ولكنه يقدم معلومات إضافية حول اللعبة وإصدارها.

في حين أن بعض المعجبين ربما كانوا يأملون في إدراج المركبات البرية في ستارفيلد، فقد تم اتخاذ قرار التركيز على السفر سيرًا على الأقدام واستخدام jetpack بهدف خلق تجربة أكثر غامرة ومتعمدة. مع استمرار تطور اللعبة وظهور المزيد من التفاصيل، يمكن للاعبين التطلع إلى استكشاف مجرة ​​ستارفيلد الشاسعة سيرًا على الأقدام وفي سفنهم الفضائية الموثوقة.

مصادر:

– مقابلة مع تود هوارد وفيل سبنسر أجرتها بلومبرج