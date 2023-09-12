زراعة الدماغ تترجم الأفكار إلى كلام، وذلك بفضل باحثي جامعة ستانفورد

نجح الباحثون في جامعة ستانفورد في استخدام عمليات زرع الدماغ لترجمة الأفكار إلى كلام بمساعدة أحدث البرامج. وتضمنت الدراسة استخدام أجهزة استشعار بحجم حبة الأسبرين للأطفال مزروعة في الدماغ لاكتشاف الإشارات الصادرة من المناطق المرتبطة بالكلام وتحويلها إلى نص معروض على شاشة الكمبيوتر. توفر هذه التكنولوجيا المتقدمة الأمل لأولئك الذين يعانون من حالات مثل التصلب الجانبي الضموري (ALS) الذي يضعف قدرتهم على التحدث.

تم تزويد بات بينيت، وهي مريضة بمرض التصلب الجانبي الضموري تبلغ من العمر 68 عامًا، بجهازي استشعار على طول سطح دماغها. تقوم هذه المستشعرات، وهي جزء من واجهة الدماغ والحاسوب داخل القشرة (BCI)، بنقل نشاط الدماغ المتعلق بمحاولات الكلام إلى البرنامج. وعلى مدى أربعة أشهر، تم تدريب البرنامج على فك تشفير محاولة بينيت للكلام، مما أدى إلى سرعة 62 كلمة في الدقيقة على شاشة الكمبيوتر. وكان هذا أسرع بثلاث مرات من السجلات السابقة للاتصالات بمساعدة BCI.

تم ترتيب أقطاب السيليكون الصغيرة المزروعة في القشرة الدماغية لبينيت في شبكات 8 × 8، حيث تحتوي كل مجموعة على 64 قطبًا كهربائيًا. وتم توصيل هذه الأقطاب الكهربائية بجهاز كمبيوتر عبر أسلاك ذهبية وتم استخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي لفك تشفير المعلومات الإلكترونية من الدماغ. تعلمت الخوارزمية التمييز بين النشاط المرتبط بتكوين أصوات الكلام وقدمت "أفضل تخمين" للكلمات التي تمثلها محاولات بينيت.

وفي حين أقر الباحثون بأن النظام حقق معدل خطأ قدره 9.1% مع مفردات محدودة تبلغ 50 كلمة و23.8% مع مفردات موسعة تبلغ 125,000 ألف كلمة، إلا أنهم اعتبروها خطوة مهمة إلى الأمام. أعربت بينيت عن حماستها بشأن التأثير المحتمل لهذه التكنولوجيا على حياة الأفراد غير اللفظيين، وتصورت كيف يمكن أن تحسن الأنشطة اليومية وتسمح لهم بتوصيل أفكارهم في الوقت الحقيقي.

مصادر:

– طب ستانفورد: [أدخل URL]

- الصورة مجاملة من ستيف فيش/ستانفورد