أكسيد المغنيسيوم: اختراق في التقاط الكربون وتخزينه

تتمتع تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) بالقدرة على لعب دور مهم في التخفيف من آثار تغير المناخ. تتضمن إحدى الطرق الواعدة استخدام بلورات أكسيد المغنيسيوم لالتقاط ثاني أكسيد الكربون (CO2) مباشرة من الغلاف الجوي ثم حقنه عميقًا تحت الأرض لتخزينه على المدى الطويل. ومع ذلك، يتمثل التحدي الرئيسي في جعل هذه التكنولوجيا قابلة للتطبيق اقتصاديًا من خلال فهم ديناميكيات الامتصاص وتأثير الظروف البيئية على التفاعلات الكيميائية المعنية.

حقق الباحثون في مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة تقدمًا رائدًا في هذا المجال. وأجروا تحليلاً شاملاً لعينات بلورات أكسيد المغنيسيوم المعرضة للغلاف الجوي لفترات زمنية مختلفة، ووجدوا أن معدلات التفاعل تأثرت بتكوين طبقة متفاعلة على سطح البلورة. هذه الطبقة المكونة من مواد صلبة مختلفة تعيق قدرة جزيئات ثاني أكسيد الكربون على التفاعل مع أكسيد المغنسيوم الطازج.

وشددت الباحثة الرئيسية جوليان ويبر على ضرورة التغلب على "تأثير التدريع" لجعل هذه التكنولوجيا مجدية اقتصاديًا. من خلال تجاوز العملية التي تعيق ثاني أكسيد الكربون من العثور على أسطح جديدة للتفاعل معها، يهدف الباحثون إلى تحقيق هدفهم المتمثل في التقاط مستويات جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون من الهواء بتكلفة أقل من 2 دولار للطن المتري.

للحصول على فهم أعمق لديناميات التفاعل، استخدم العلماء المجهر الإلكتروني النافذ والمحاكاة الحاسوبية. كشف التحليل المجهري عن تكوين طبقة متفاعلة معقدة مكونة من مراحل رطبة بلورية وغير متبلورة وكربونات. وسمحت عمليات المحاكاة الحاسوبية للباحثين بوضع نموذج لكيفية تطور هذه الطبقة المتفاعلة مع مرور الوقت، مما يتيح التنبؤات حول حركة المواد من خلالها.

بشكل عام، يمثل هذا البحث علامة بارزة في تطوير تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه الفعالة. ومن خلال الكشف عن ديناميكيات امتصاص أكسيد المغنيسيوم وتحديد التحديات المرتبطة بتنفيذها، مهد فريق البحث الطريق للتقدم المستقبلي في احتجاز الكربون وتخزينه. ومع المزيد من التحسين، فإن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث تأثير كبير على الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.