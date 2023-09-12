ساعة TicWatch Pro 5 Wear OS الذكية معروضة للبيع بسعر 297 دولارًا

ساعة TicWatch Pro 5 Wear OS Smartwatch معروضة للبيع حاليًا مقابل 297 دولارًا، أي أقل من سعرها الأصلي البالغ 350 دولارًا. يمثل هذا التخفيض الثاني على الإطلاق في الأسعار منذ إطلاق الساعة الذكية في وقت سابق من هذا العام. توفر TicWatch Pro 5 عمر بطارية لمدة يومين كاملين على الأقل لكل شحنة وتتميز بتاج دوار مع شاشة OLED مقاس 48 ملم. مدعومًا بشريحة Snapdragon W5+ Gen 1، ويتضمن العديد من تقنيات مراقبة الصحة مثل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم ومراقبة مستوى الأكسجين في الدم.

محول سيارة Motorola MA1 اللاسلكي Android Auto بسعر مخفض إلى 75 دولارًا

يتوفر الآن محول Motorola MA1 Wireless Android Auto Car بسعر 75 دولارًا، أي أقل من سعره المعتاد البالغ 90 دولارًا. وهذا هو أدنى سعر شهدناه منذ يناير. يتيح لك محول MA1 ترقية وحدة الترفيه الموجودة في سيارتك من خلال دعم Android Auto اللاسلكي. بدلاً من الاضطرار إلى توصيل هاتفك الذكي بالسيارة، يمكنك إقرانه لاسلكيًا للحصول على تجربة أكثر سلاسة. يتم توصيل المحول بسيارتك عبر USB-A، مما يضيف الراحة وسهولة الاستخدام إلى تنقلاتك اليومية.

سماعات أذن Skullcandy Rail ANC معروضة للبيع بسعر 80 دولارًا

سماعات الأذن Skullcandy Rail ANC معروضة للبيع حاليًا مقابل 80 دولارًا، وهو خصم من سعرها العادي البالغ 100 دولار. تتميز سماعات الأذن هذه بإلغاء الضوضاء النشط، مما يوفر تجربة صوتية أكثر غامرة. مع عمر بطارية يصل إلى 38 ساعة وإقران بلوتوث متعدد النقاط، يمكنك الاتصال بجهازين في وقت واحد. تأتي سماعات الأذن أيضًا مزودة بمحركات مقاس 12 مم للحصول على صوت قوي وتتبع البلاط المدمج لمزيد من الراحة.

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المصادر: TicWatch، Motorola، Skullcandy