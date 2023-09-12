إنتل تكشف النقاب عن Thunderbolt 5: تعزيز عرض النطاق الترددي لشحن أسرع ووحدات معالجة الرسومات الخارجية

طرحت Intel مؤخرًا Thunderbolt 5، وهو معيار جديد يوفر زيادة كبيرة في عرض النطاق الترددي للموصل الشهير. مع Thunderbolt 5، يمكن للمستخدمين توقع شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتصلة بمعدل أسرع بكثير مقارنة بسابقه، Thunderbolt 4. بالإضافة إلى ذلك، ترى إنتل إمكانية قيام Thunderbolt 5 بإحياء منتج تم التغاضي عنه سابقًا: وحدة معالجة الرسومات الخارجية (GPU) للاعبين والمبدعين.

مع عرض نطاق ترددي ثنائي الاتجاه مثير للإعجاب يبلغ 80 جيجابت، أي ضعف عرض Thunderbolt 4، يوفر Thunderbolt 5 أيضًا نطاقًا تردديًا مذهلاً يبلغ 120 جيجابت في الثانية للشاشات الخارجية. تتيح هذه الزيادة الثلاثة أضعاف للمستخدمين تشغيل شاشات متعددة بدقة 8K أو شاشة واحدة بمعدل تحديث استثنائي يصل إلى 540 هرتز. يجعل هذا التحسين من Thunderbolt 5 خيارًا مرغوبًا فيه لأولئك الذين يبحثون عن أفضل شاشات الألعاب في السوق.

لا تفيد السرعة الأعلى والنطاق الترددي الأكبر لـ Thunderbolt 5 في نقل البيانات فحسب، بل أيضًا في سرعات الشحن. يمكن لأجهزة Thunderbolt 5 توفير ما يصل إلى 240 واط من الطاقة، مما قد يلغي الحاجة إلى منفذ طاقة منفصل في العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة. يتيح هذا التطوير مساحة أكبر للمنافذ الإضافية في هيكل الكمبيوتر المحمول، مما يعزز الراحة والاتصال.

وفقًا لجيسون زيلر، رئيس قسم اتصال العملاء في Intel، فإن زيادة عرض النطاق الترددي لـ Thunderbolt 5 يمكن أن يثير اهتمامًا متجددًا ببطاقات الرسومات الخارجية. في الماضي، كان الناس يشترون حاويات تحتوي على بطاقات رسومية قوية ومصادر إمداد بالطاقة لتعزيز القدرات الرسومية لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. ومع ذلك، لم تكتسب وحدات معالجة الرسوميات الخارجية هذه شعبية واسعة النطاق أبدًا بسبب كلفتها وضخامتها. يعتقد Ziller أن الأداء المحسن لـ Thunderbolt 5 يمكن أن يعيد وحدات معالجة الرسوميات الخارجية إلى الاتجاه السائد، حيث أن مضاعفة عرض النطاق الترددي تفتح فرصًا لتحسين الأداء والقدرات الموسعة.

ألمح زيلر أيضًا إلى إمكانية وجود مسرعات الذكاء الاصطناعي الخارجية في المستقبل، مشيرًا إلى الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مساحة العميل. في حين أنه من غير المتوقع أن تصل الأجهزة المجهزة بـ Thunderbolt 5 إلى السوق حتى عام 2024، يمكن للمستهلكين توقع زيادة ملحوظة في السرعة واحتمال عودة ظهور وحدات معالجة الرسومات الخارجية.

في الختام، يوفر Thunderbolt 5 من Intel عرض نطاق ترددي محسّن بشكل كبير، مما يسمح بشحن أسرع وإحياء محتمل لوحدات معالجة الرسومات الخارجية. بفضل القدرة على تشغيل شاشات عالية الدقة وتوفير طاقة متزايدة، فإن Thunderbolt 5 مستعد لتعزيز تجربة المستخدم للاعبين والمبدعين وأي شخص يسعى إلى نقل أسرع للبيانات. ومع ذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى عام 2024 لرؤية الإمكانات الكاملة لـ Thunderbolt 5 وتأثيرها على السوق.

مصادر:

- PC Gamer

- الماسح

– كالديجيت