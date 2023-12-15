العثور على الحاجة إلى السرعة: أسرع الأشياء التي صنعها الإنسان

ملخص: بينما يظل الضوء هو أسرع كيان في الكون بسرعته المذهلة في الفراغ، فقد ضمنت المركبة الفضائية نيو هورايزنز مكانتها كأسرع جسم من صنع الإنسان تم إطلاقه من الأرض. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسريع الجسيمات، فقد حقق العلماء سرعات ملحوظة لكنهم غير قادرين على مجاراة سرعة الضوء بسبب انعدام وزن الفوتونات.

ما الذي يتبادر إلى ذهننا عندما نفكر في السرعة؟ بالنسبة لمعظم الناس، الضوء هو الذي يحمل لقب أسرع كيان في الكون. تم قياس سرعته في الفراغ بسرعة مذهلة تبلغ 299,792.458 كيلومترًا في الثانية، مما يسمح له باجتياز المسافة الهائلة من الشمس إلى الأرض في 8 دقائق و20 ثانية فقط. ولكن ماذا عن الأشياء التي من صنع الإنسان؟

في عالم الإنجازات البشرية، تتربع مركبة نيو هورايزنز الفضائية على عرش أسرع آلة صنعتها البشرية على الإطلاق. تم إطلاقه في 19 يناير 2006، كجزء من برنامج الحدود الجديدة التابع لناسا، ويستمر هذا المسبار الفضائي بين الكواكب في الدوران في الفضاء، ويلتقط صورًا مثيرة للاهتمام على طول الطريق. بمتوسط ​​سرعة بالنسبة إلى الأرض يبلغ حوالي 16.26 كيلومترًا في الثانية، تترك المركبة الفضائية نيو هورايزنز أجسامًا أخرى من صنع الإنسان في أعقابها.

وفي الوقت نفسه، حقق العلماء أيضًا خطوات مثيرة للإعجاب في تسريع الجسيمات. نجح ويليام بيرتوزي، وهو عالم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في دفع الإلكترونات إلى سرعات عالية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه حتى هذه الجسيمات المتسارعة غير قادرة على مجاراة سرعة الضوء. في حين أن دفع شيء ما بشكل أسرع قد يبدو الطريقة الواضحة لزيادة سرعته، فإن تحقيق سرعات أعلى يتطلب تطبيق قوة كبيرة على الجسيمات.

ويكمن الاختلاف الأساسي في انعدام وزن الفوتونات، وهي الجسيمات التي تشكل الضوء. على عكس الإلكترونات التي تكتسب زخمًا وتصبح أثقل، فإن الفوتونات ليس لها وزن ويمكنها تحقيق سرعات مذهلة دون عناء. هذه الخاصية الفريدة هي التي تسمح للضوء بتجاوز أي جسم من صنع الإنسان أو جسيم متسارع.

في سعيهم لتحقيق السرعة، يواصل البشر تجاوز الحدود والوصول إلى حدود جديدة. على الرغم من أننا قد لا نطابق سرعة الضوء أبدًا، إلا أن التقدم الذي أحرزناه في الهندسة وفهم فيزياء الجسيمات يستمر في دفعنا نحو اكتشافات جديدة وإنجازات مذهلة.