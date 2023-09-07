iPhone 15 من Apple يستبدل منفذ Lightning بمنفذ USB-C

يقال إن هاتف iPhone 15 القادم من Apple، المقرر إطلاقه في حدث Apple 2023، يحدث تحولًا كبيرًا من خلال استبدال منفذ Lightning بمنفذ USB-C. ويعتقد أن هذه الخطوة تتأثر بلوائح الاتحاد الأوروبي التي تدعو إلى توحيد اتصالات الأجهزة. في حين أن هذا التحول يهدف إلى التوافق مع معايير الصناعة، فقد يكون لدى بعض المستخدمين تحفظات بشأن استبدال الكابلات وأجهزة الشحن الموجودة لديهم.

قد يؤدي الإزعاج الناتج عن استبدال الكابلات وأجهزة الشحن ببدائل USB-C إلى تأخير بعض الأفراد قرارهم بالترقية إلى iPhone 15. وقد تم تسليط الضوء على هذا التردد بين المستهلكين من قبل المحلل التكنولوجي Vogt، الذي يقترح أن الحاجة إلى استبدال الكابلات في قد تكون المواقع المختلفة رادعًا. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد كيف يمكن أن يؤثر ذلك على معدلات الترقية.

يُنظر إلى قرار شركة Apple بتبني USB-C على أنه استجابة للضغوط التنظيمية من الاتحاد الأوروبي. تاريخيًا، فضلت شركة Apple المنافذ الخاصة مثل منفذ Lightning، لكن دفع الاتحاد الأوروبي نحو توحيد المعايير جعل USB-C معيارًا صناعيًا بارزًا. يجادل بعض المتحمسين للتكنولوجيا أنه كان من الممكن لشركة Apple أن تنتقل تدريجيًا إلى USB-C، بدءًا من طرازات Pro قبل توسيعها إلى جميع طرازات iPhone. تشير التقارير أيضًا إلى أنه كان من الممكن تقديم هذا الانتقال في وقت مبكر من iPhone 12 Pro.

على الرغم من اختلاف الآراء حول توقيت واقتراب انتقال شركة Apple، سيتعين على المستهلكين التكيف مع التغيير عاجلاً أم آجلاً. قد يتم تسريع هذا التعديل من خلال الإصدار القادم لجهاز iPhone 15. وبينما يجادل البعض بأنه كان ينبغي لشركة Apple أن تتبنى USB-C في وقت سابق، فإن اعتماد USB-C بواسطة iPhone 15 سيجبر المستهلكين على تعديل البنية التحتية للشحن الخاصة بهم.

في النهاية، سواء اختار العملاء استخدام iPhone 15 أو الاستمرار في أجهزتهم الحالية مثل iPhone 13، فسيعتمد ذلك على احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفردية. وكما يشير المستشار التكنولوجي مايكل جارتنبرج، بالنسبة لغالبية المستخدمين، فإن هاتف iPhone 13 يكفي وكاميرته تلتقط صورًا عالية الجودة.

مصادر:

– 9to5.ماك

- اتش تي تك