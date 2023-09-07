الفرن الأكثر سخونة في نصف الكرة الجنوبي: اختراق التصنيع الجديد في جامعة كوينزلاند

حصلت جامعة كوينزلاند (UQ) مؤخرًا على فرن حديث قادر على الوصول إلى درجات حرارة تصل إلى 3,000 درجة مئوية. ووفقا للأستاذ المشارك مايكل هيتسمان، فإن هذا الفرن ليس مجرد فرن عادي، حيث أن لديه القدرة على إحداث ثورة في تصنيع واختبار مكونات الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

تتيح هذه التقنية الرائدة، والتي تعد الفرن الأكثر سخونة من نوعه في نصف الكرة الجنوبي، لشركة UQ معالجة المواد التي تزيد درجة حرارتها عن 2,500 درجة. ويوضح الدكتور هيتسمان أن هذه القدرة تدفع مقاومة المواد للحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، مما يمكّن الجامعة من تصنيع واختبار مكونات للسفر والدفاع في الفضاء. وعلى وجه التحديد، ينصب تركيزهم على تكنولوجيا الفضاء وتكنولوجيا المركبات السريعة الطيران في قطاع الدفاع.

يمكن أن يؤدي الاحتكاك عالي السرعة الذي يحدث أثناء الرحلات الجوية إلى درجات حرارة عالية جدًا، مما يجعل من الضروري الحصول على مواد يمكنها تحمل مثل هذه الظروف. ومن خلال الوصول إلى هذا الفرن المتطور، تستطيع جامعة كوينزلاند الآن تطوير واختبار المواد التي تتمتع بمقاومة درجة الحرارة المطلوبة طوال مدة الرحلة.

تعد شركة Hypersonix Launch Systems، وهي شركة فضاء قائمة مقرها في كوينزلاند، إحدى الشركات التي تستفيد من قدرات التصنيع بجامعة كوينزلاند لإنتاج واختبار مكونات طائراتها. ووفقا لسام جريف، ممثل شركة Hypersonix، فإن هذه التكنولوجيا تعتبر محورية لقطاع التصنيع والفضاء في أستراليا. فهي تسمح لهم بتصنيع الأجزاء التي كان من المستحيل في السابق تصنيعها داخل البلاد، مما يقلل الاعتماد على الواردات.

يتضمن أحد مشاريع Hypersonix تطوير طائرة بدون طيار تفوق سرعتها سرعة الصوت تسمى Dart، ومن المقرر إطلاقها في عام 2024. ومع تصنيع الأجزاء واختبارها في جامعة كوينزلاند، تهدف الشركة إلى تقليل الحطام الفضائي عن طريق إنشاء مركبة تسمى Delta Velos. ستستخدم هذه المركبة الدفع الذي تفوق سرعته سرعة الصوت للتسريع في الغلاف الجوي، وجلب الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدارها قبل العودة إلى الأرض والهبوط بأمان لإعادة استخدامها.

إن الآثار المترتبة على القدرة التصنيعية الجديدة لجامعة كوينزلاند تتجاوز صناعة الطيران. تؤكد جريتا نابس كيلر، المدير المساعد لشؤون الدفاع والفضاء والأمن القومي في جامعة كوينزلاند، على أهمية هذا الاختراق لمصالح الصناعات الدفاعية والفضاءية الأسترالية. يعد اختبار المواد المتقدمة والقدرة المركبة للفرن أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق القدرة السيادية.

علاوة على ذلك، تتوافق هذه التكنولوجيا المتطورة مع الشراكة الدفاعية الجديدة لأستراليا ضمن إطار AUKUS، والتي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. يسلط الدكتور نابس كيلر الضوء على تفرد فرن جامعة كوينزلاند وقدرته على ملء القطعة المفقودة في لغز التصنيع لكل من تطبيقات الفضاء الدفاعية والمدنية، مما يميزه عن القدرات البحثية للجامعات الأخرى.

وفي الختام، فإن حصول جامعة كوينزلاند على الفرن الأكثر سخونة في نصف الكرة الجنوبي يمكّن من تصنيع واختبار مكونات الطائرات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في درجات حرارة غير مسبوقة. هذه التكنولوجيا المتقدمة لها آثار كبيرة على قطاعي الدفاع والتصنيع الفضائي في أستراليا، مما يوفر فرصًا للقدرات السيادية والشراكات الإستراتيجية في إطار AUKUS.

مصادر:

– ايه بي سي نيوز: جورج روبرتس