رؤى جديدة حول الموصلات الفائقة ذات درجة الحرارة الحرجة العالية

كشفت دراسة رائدة حديثة عن نتائج مهمة حول الموصلات الفائقة ذات درجات الحرارة الحرجة العالية، مما سلط الضوء على حالتها الفريدة من نوعها "المعدن الغريب" واكتشف نقطة حرجة كمومية. يمثل البحث، الذي تم إجراؤه من خلال الجهود التعاونية والتجارب المكثفة، تقدمًا كبيرًا في مجال الموصلية الفائقة ويحمل وعدًا لتطوير التقنيات المتقدمة.

وأجرى الدراسة، التي نشرت في المجلة العلمية المرموقة Nature Communications، باحثون من جامعة Politecnico di Milano وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا وجامعة سابينزا في روما. ركزت أبحاثهم على الموصلات الفائقة القائمة على النحاس ذات درجة الحرارة الحرجة العالية، والتي تظهر سلوكًا غير عادي حتى فوق درجة الحرارة الحرجة. تتصرف هذه المواد مثل المعادن "الغريبة"، حيث تظهر تغيرات مختلفة في المقاومة الكهربائية مقارنة بالمعادن العادية.

ومفتاح هذا الاكتشاف هو تحديد النقطة الكمومية الحرجة المرتبطة بمرحلة "المعدن الغريب". تشير النقطة الحرجة الكمومية إلى تغير مفاجئ في خصائص المادة بسبب التأثيرات الكمومية. وكما يتحول الجليد إلى سائل عند درجة الصفر المئوي، فإن النحاسات تصبح معدنًا «غريبًا» بسبب تقلبات الشحنة الكمومية.

أجرى الباحثون تجارب نثر الأشعة السينية في السنكروترون الأوروبي ESRF والسينكروترون البريطاني DLS. وكشفت هذه التجارب عن وجود تقلبات في كثافة الشحنة تؤثر على المقاومة الكهربائية للنحاسات، مما يجعلها “غريبة”. ومن خلال القياس المنهجي لتغيرات الطاقة لهذه التقلبات، تمكن الباحثون من تحديد كثافة حامل الشحنة التي تصل عندها الطاقة إلى الحد الأدنى - النقطة الحرجة الكمومية.

إن الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف بعيدة المدى. إن الفهم الأعمق للنحاسات وسلوكها سوف يوجه تطوير المواد ذات درجات الحرارة الحرجة المرتفعة وخصائص التوصيل الفائق المحسنة. وهذا بدوره سيمهد الطريق لإنشاء تقنيات أكثر كفاءة واستدامة في المستقبل.

وتمثل الدراسة تتويجا لأكثر من خمس سنوات من العمل. استخدم الباحثون تقنية تسمى RIXS، والتي قاموا بتطويرها بشكل كبير في Politecnico di Milano. لا تسلط النتائج التي توصلوا إليها الضوء على الخصائص الشاذة للنحاسات فحسب، بل تقدم أيضًا نظرة ثاقبة للآليات بعيدة المنال التي تؤدي إلى الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية.

وقد حظيت نتائج البحث باهتمام كبير داخل المجتمع العلمي، لأنها توفر أساسًا متينًا للدراسات المستقبلية في المواد فائقة التوصيل. ومع استمرار البحث والتطوير، أصبحت إمكانية التطبيقات العملية للموصلات الفائقة ذات درجات الحرارة الحرجة العالية ممكنة بشكل متزايد.