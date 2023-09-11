هواوي تكشف النقاب عن ساعة ذكية جديدة: Huawei Watch GT 4

من المقرر أن تقدم شركة هواوي إضافة جديدة لمجموعة ساعاتها الذكية مع الإطلاق القادم لساعة Huawei Watch GT 4. وعلى الرغم من عدم تأكيدها رسميًا، إلا أن المعلومات المسربة تشير إلى أن الساعة ستكون متاحة بحجمين: 41 ملم و46 ملم.

وتشير الصور المسربة إلى أن الطراز 41 ملم سيحتوي على إطار عادي، بينما سيأتي الطراز 46 ملم مع إطار توقيت. ومن المتوقع أنه قد يكون هناك تصميم ثالث للساعة. يعطي مقطع تشويقي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لمحة عن الجماليات الأنيقة والفخامة التي ستوفرها الساعة القادمة.

إحدى الميزات الخاصة التي تميز الساعة الغامضة عن الصور المسربة لساعة Huawei Watch GT 4 (46 ملم) هي المثلث العلوي الأكثر بروزًا مع زخرفة ذهبية. قد يشير هذا إلى لون مختلف أو حتى نموذج جديد تمامًا، وربما إصدار احترافي.

تكشف الصور الحية المسربة لساعة Huawei Watch GT 4 (46mm) أنه يمكن تخصيص الساعة بأحزمة معصم مختلفة، على الرغم من أنها لا تعرض تصميم الإطار الثالث.

بالمقارنة مع ساعات هواوي الذكية الأخرى مثل Huawei Watch 4 و4 Pro، تميل سلسلة GT إلى تقديم ميزات أقل أثناء تشغيل بعض إصدارات HarmonyOS. ومع ذلك، فإن ساعات GT ميسورة التكلفة، حيث من المتوقع أن يبلغ سعر الطرازين 41 ملم و 46 ملم من GT 4 250 يورو و 400 يورو، على التوالي، على عكس النطاق السعري 450 يورو / 700 يورو لـ Watch 4 و 4 Pro. .

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تشير البيانات المسربة إلى أن طرازات GT 4 ستتمتع بعمر أطول يصل إلى أسبوعين. بالإضافة إلى ذلك، تم إعدادها لدعم الشحن اللاسلكي السريع (10-18 واط) وتأتي بمواد مختلفة، بما في ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ مع حزام جلدي وحافظة معدنية مع حزام بلاستيكي.

مع تزايد الترقب، يعد عرض الساعة الذكية الجديدة من هواوي بمجموعة من الخيارات للمستهلكين الذين يبحثون عن الأسلوب والوظيفة.

مصادر:

– https://twitter.com/HuaweiMobile/status/1170180071525788672

– https://twitter.com/Mysmartprice/status/1433638684550208000