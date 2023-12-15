تشكل التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية تهديدًا لتكنولوجيا الأرض

ملخص: أصدر العلماء تحذيرًا بشأن حدث وشيك يتضمن التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية (CMEs) التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل الاتصالات اللاسلكية وشبكات الطاقة على الأرض. ومن المتوقع أن يصل النشاط الشمسي إلى الأرض خلال أيام، مما قد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتداخل مع التكنولوجيا.

كشف بحث جديد أن توهجا شمسيا هائلا مصحوبا بقذف كتلي إكليلي قوي يتجه نحو كوكبنا. ويشعر العلماء بالقلق إزاء التأثير الذي قد يحدثه هذا النشاط الشمسي على تكنولوجيا الأرض وأنظمة الاتصالات.

في حين أنه من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق لهذا الحدث، فإن الخبراء يقدرون أن التوهج الشمسي والانبعاث الإكليلي الإكليلي سيصلان إلى كوكبنا في غضون أيام. ويشكل هذا خطرًا كبيرًا على عمليات البث اللاسلكي وشبكات الطاقة، التي تعتمد على ظروف مستقرة لتعمل بشكل صحيح.

يمكن أن يؤدي تدفق الطاقة الناتج عن التوهج الشمسي القوي إلى التداخل مع إشارات الراديو وتعطيل شبكات الاتصالات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان الاتصالات اللاسلكية، مما يؤثر على أنظمة الاستجابة للطوارئ ويخلق صعوبات لمختلف الصناعات التي تعتمد على قنوات اتصال مستقرة.

علاوة على ذلك، يمكن أن يسبب قذف الكتلة الإكليلية اضطرابات كبيرة في المجال المغناطيسي للأرض. عندما تصل الانبعاث الإكليلي الإكليلي إلى كوكبنا، فإنها يمكن أن تحفز عواصف مغناطيسية أرضية قوية تتداخل مع عمل الأقمار الصناعية وشبكات الطاقة الكهربائية. وقد يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة.

ويراقب العلماء والمهندسون عن كثب النشاط الشمسي ويعملون بجد للاستعداد للتأثير المحتمل. يتعاون المتنبئون بالطقس الفضائي مع مشغلي شبكات الطاقة وشركات الاتصالات لتطوير خطط الطوارئ والتخفيف من الآثار الضارة للتوهج الشمسي وانبعاث الكتلة الإكليلية.

وفي حين أن الحجم الدقيق للاضطراب لا يزال غير مؤكد، فإن هذه التدابير الاستباقية تهدف إلى تقليل التأثير على الخدمات الحيوية والبنية التحتية. وبينما ننتظر وصول التوهج الشمسي والانبعاث الإكليلي، من الضروري أن نبقى في حالة تأهب واستعداد لأي انقطاع محتمل في الاتصالات وإمدادات الطاقة.