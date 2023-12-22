المجرة الحلزونية القديمة تكشف أسرار الكون المبكر

سلط اكتشاف رائد قام به فريق من علماء الفلك الضوء على تكوين المجرات المبكرة وتطور الكون. باستخدام مصفوفة أتاكاما المليمترية/تحت المليمترية الكبيرة (ALMA)، تمكن العلماء من التقاط صورة تفصيلية لمجرة حلزونية قديمة تُعرف باسم BRI 1335-0417، والتي يبلغ عمرها أكثر من 12 مليار سنة وهي أبعد مجرة ​​حلزونية معروفة في الوجود.

وركز الباحثون على حركة الغاز داخل قرص المجرة، باعتباره عنصرا حيويا في تكوين النجوم. وبمساعدة تقنية ALMA المتطورة، لم يرصدوا حركة الغاز داخل BRI 1335-0417 فحسب، بل شهدوا أيضًا تشكل موجة زلزالية - وهي الأولى من نوعها التي يتم رصدها في مجرة ​​مبكرة. تشبه الحركة المتذبذبة لقرص المجرة تموجات تنتشر على بركة بعد إلقاء حجر فيها.

وعلق المؤلف الرئيسي الدكتور تاكافومي تسوكوي على أهمية هذا الاكتشاف قائلاً: "تشير الحركة المتأرجحة عموديًا للقرص إلى تدفق غاز جديد أو تفاعلات مع المجرات الأصغر، وكلاهما يوفر الوقود اللازم لتكوين النجوم".

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الدراسة عن هيكل يشبه القضيب داخل قرص المجرة، مما يجعله أبعد هيكل من نوعه تم رصده على الإطلاق. يمكن لهذه القضبان المجرية أن تزعج الغاز وتنقله نحو مركز المجرة، مما يساهم في نموها الديناميكي.

وسلطت البروفيسورة المشاركة إميلي ويسنيوسكي، المؤلفة المشاركة في الدراسة، الضوء على ندرة الهياكل الحلزونية في بداية الكون ومساهمة الدراسة في فهم تكوينها. وأوضحت: "يوفر هذا البحث معلومات مهمة حول السيناريوهات الأكثر ترجيحًا لأصل الهياكل الحلزونية في المجرات المبكرة".

وقد لعب مرصد ALMA، الذي يديره المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)، دورًا حيويًا في هذه الدراسة. من خلال هوائياته الـ 66 التي تراقب في وقت واحد، تم دمج بيانات ALMA لإنشاء صورة واحدة للمجرة باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة قوية.

هذه الرؤية الجديدة للمجرة BRI 1335-0417 أصبحت أكثر إثارة للإعجاب بسبب حقيقة أن المجرة تقع بعيدًا جدًا. والضوء الذي نرصده منه اليوم هو نافذة على ماضيه القديم عندما كان عمر الكون 10% فقط من عمره الحالي.

في حين أن المراقبة المباشرة لتطور المجرة أمر مستحيل، فإن عمليات المحاكاة الحاسوبية تساعد العلماء على تجميع القصة المعقدة للمجرات المبكرة ودورها في تشكيل الكون. تمثل هذه الدراسة معلما هاما في سعينا لكشف أسرار الكون.