تطور مورتال كومبات: من البدايات المتواضعة إلى التقدم التكنولوجي

في مقابلة أجريت مؤخرًا على برنامج Hot Ones على YouTube، ناقش إد بون، المؤسس المشارك لـ Mortal Kombat، تطور سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة والتقدم التكنولوجي الذي شكل نموها على مدار العقود الثلاثة الماضية. تحدث بون، الذي شارك في هذه السلسلة منذ بدايتها في عام 1992، عن التقدم المذهل الذي تم إحرازه في هذه الصناعة.

عندما سُئل عن تصريح الممثل كميل نانجياني بأن "ألعاب الفيديو هي الوسيلة الوحيدة في مجال الترفيه التي تتحسن عامًا بعد عام بسبب التقدم التكنولوجي"، شارك بون وجهة نظره كشخص منخرط بعمق في صناعة الألعاب منذ الثمانينيات. وأوضح أن أول لعبة Mortal Kombat تم إنشاؤها بواسطة فريق صغير مكون من أربعة أفراد، لكن الإصدار الأخير يضم مئات الأشخاص، بما في ذلك الممثلين والمخرجين ورسامي الرسوم المتحركة ومهندسي الصوت. لقد توسعت فرصة إنشاء مجموعات متقنة ونطاق اللعبة بشكل كبير نتيجة للتقدم التكنولوجي.

أرجع بون بشكل فكاهي جميع التحسينات في الامتياز إلى "خطأ التكنولوجيا". على مر السنين، كانت هناك 26 لعبة في سلسلة Mortal Kombat، بما في ذلك الألعاب العرضية، التي تعرض التقدم المتزايد الذي أصبح ممكنًا بفضل التقدم التكنولوجي.

الإصدار القادم من Mortal Kombat 1 يولد ترقبًا كبيرًا، ليس فقط بسبب التقدم التكنولوجي ولكن أيضًا لأنه بمثابة إعادة تشغيل كاملة للجدول الزمني لعالم الامتياز. وكان المطور Netherrealm يكشف تدريجياً عن معلومات حول اللعبة، بما في ذلك مشاركة الممثلة Megan Fox بصوت Nitara. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي ميزة جديدة تسمى "Quitality" إلى إحراج اللاعبين الذين ينسحبون من منتصف المباراة عبر الإنترنت من خلال رسوم متحركة خاصة تذكرنا بحركات إنهاء "Fatality" الشهيرة.

وبالتأمل في الماضي، كشف بون أنه يفتقد القدرة على رؤية أفكاره تنبض بالحياة على الفور تقريبًا، وهو ما كان ممكنًا خلال الأيام الأولى لتطوير اللعبة. في الوقت الحاضر، نظرًا لحجم الألعاب الحديثة وتعقيدها، قد يستغرق الأمر ستة أشهر أو أكثر لرؤية فكرة ما تؤتي ثمارها. شبه بون العملية بتوجيه سفينة ضخمة مثل تيتانيك وشدد على التأثير الكبير للقرارات الآن على العديد من الأفراد المشاركين في إنشاء اللعبة.

بالنسبة لأولئك المهتمين بالعملية التي تتم خلف الكواليس لتطوير Mortal Kombat، توفر مقابلة Boon رؤى قيمة. من المقرر إصدار Mortal Kombat 1 المرتقب في 14 سبتمبر، ويمكن للمعجبين التطلع إلى تجربة تطور الامتياز على Nintendo Switch وPlayStation 5 والكمبيوتر الشخصي وXbox Series X/S.

مصادر:

– مقابلة Hot Ones مع إد بون