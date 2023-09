The Sandman: الموسم الأول الكامل يأتي بالتنسيقات الرقمية والمادية

By

واجه الموسم الثاني المرتقب من مسلسل The Sandman، الذي ابتكره نيل جايمان وألان هاينبرغ وديفيد إس جوير، عقبة بسبب المفاوضات الجارية حول العقد. وفي انتظار التقدم على هذا الصعيد، سيتمكن محبو المسلسل قريبًا من امتلاك نسخة من الموسم الأول إما بتنسيق رقمي أو مادي.

في 18 سبتمبر، سيكون "The Sandman: The Complete First Season" متاحًا للبث الرقمي على منصات مثل Amazon Prime Video وAppleTV وGoogle Play وVudu. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون النسخ المادية، سيتم إصدار مجموعات 4K Ultra HD وBlu-ray وDVD في 28 نوفمبر.

تتضمن المجموعة جميع الحلقات الـ 11 من الموسم الأول، بالإضافة إلى ميزات خاصة بما في ذلك نظرة خاطفة من وراء الكواليس واستكشاف "The World of The Endless".

بينما لم يتطرق بيتر فريدلاندر، رئيس قسم البرامج التلفزيونية المكتوبة في UCAN في Netflix، بشكل مباشر إلى ما إذا كان الموسم الثاني سيكون بعنوان "الموسم الثاني"، فقد ألمح إلى إمكانية الاقتراب من العرض في "مجلدات". صرح فريدلاندر قائلاً: "هناك قرارات لم يتم اتخاذها بعد، ولكننا نفكر في طرق التجميع. كل شيء مطروح على الطاولة عندما يتعلق الأمر بـSandman. إنه عرض مبتكر." وهذا يعني أن بنية العرض قد تكون غير تقليدية، ومن المحتمل أن تتضمن حلقات إضافية أو تجمع الوقائع المنظورة معًا.

ولإضفاء مزيد من الإثارة، إليك أسعار التجزئة المقترحة للإصدارات المختلفة من "The Sandman: The Complete First Season": Digital UHD (24.99 دولارًا)، و4K Ultra HD (44.98 دولارًا)، وBlu-ray (29.98 دولارًا)، وأقراص DVD ( 24.98 دولارًا).

يمكن لعشاق "The Sandman" التطلع لامتلاك الموسم الأول وترقب التحديثات بفارغ الصبر حول مستقبل المسلسل.

مصادر:

– مقابلة بيتر فريدلاندر مع فارايتي

– أسعار التجزئة مقدمة من شركة Warner Bros. Discovery Home Entertainment